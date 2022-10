من يفوز بكأس العالم 2022؟ كمبيوتر عملاق يتوقع النهائي بين ميسي ورونالدو!

كمبيوتر عملاق يتوقع أن يكون نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين والبرتغال، ويحدد الفائز باللقب بين ميسي ورونالدو.

يبدو أن مواجهة ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو في نهائي كأس العالم 2022 أمر ينتظره الجميع، لدرجة أن كمبيوتر خارق توقع أن يكون نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين والبرتغال.

وفي بحث نشرته شركة "BCA Research" الكندية، ونقله موقع "Four Four Two" الإنجليزي، تنبأ كمبيوتر عملاق بفوز منتخب الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022 على حساب البرتغال، بركلات الترجيح.

وحسب التقرير، فإن البحث استند على إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA" بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.

الشركة التي قامت بالبحث لم تؤكد بالطبع أن منتخب الأرجنتين سيحصل على اللقب، وأشارت إلى أن احتمالية فوز "الألبيسيلستي" بالبطولة ورفع الكأس تبلغ 7% فقط.

ويملك منتخب الأرجنتين سجلًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح في كأس العالم، حيث فاز المنتخب بها أربع مرات من أصل خمس محاولات اضطر "الألبيسيليستي" إلى خوضها.