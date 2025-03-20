من يفوز بدوري روشن السعودي 2024-2025؟ مباريات الاتحاد والهلال المتبقية

تعرف على طرق حصول الاتحاد والهلال على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهما المتبقية في موسم 2024-2025

انطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.

وفي السنوات الأخيرة، أبدع كبار دوري روشن بامتلاك نجوم من أفضل من يكون، ليتواجد بين دوريات النخبة في العالم.

بالتأكيد كان اسم الزعيم الهلالي أبرز المرتقبين في نسخة الموسم المقبل، كيف لا وهو الذي حقق عن جدارة واستحقاق لقب الموسم الماضي بعد مستوى تاريخي.

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لكن الاتحاد أثبت أنه منافس شرس مع مدرب متمرس هو الفرنسي لوران وبلان، وأثبت النمور أن اللقب لا يمكن أن يخرج بسهولة للهلال مرة أخرى من بين أيديهم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024-2025، ومشوارهما نحو اللقب. ..

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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 25 19 4 2 59 24 +35 61 2 الهلال 25 18 3 4 72 28 +44 57 3 النصر 25 15 6 4 53 27 +26 51 4 القادسية 25 16 3 6 37 21 +16 51 5 الأهلي 25 15 3 7 48 25 +23 48 6 الشباب 25 13 4 8 47 30 +17 43 7 الاتفاق 25 10 5 10 32 36 -4 35 8 التعاون 25 9 7 9 27 24 +3 34 9 الرياض 25 9 6 10 27 35 -8 33 10 الخلود 25 9 4 12 34 47 -13 31 11 الخليج 25 8 6 11 30 37 -7 30 12 ضمك 25 7 6 12 30 41 -11 27 13 العروبة 25 8 2 15 22 50 -28 26 14 الفيحاء 25 5 10 10 18 32 -14 25 15 الفتح 25 6 4 15 27 49 -22 22 16 الأخدود 25 5 5 15 25 40 -15 20 17 الوحدة 25 5 5 15 30 54 -24 20 18 الرائد 25 5 3 17 28 46 -18 18

متى ينتهي دوري روشن السعودي 2024-2025؟

جاء يوم 22 أغسطس 2024 ليكون موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

بينما سينتهي الدوري السعودي 2024-2025 في نهاية شهر مايو 2025 ومن المرجح أن يكون يوم 26 مايو 2025 على وجه التحديد.

ما مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2024-2025

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الهلال - النصر الجمعة 4 إبريل 2025

21:00 السعودية، 20:00 مصر المملكة أرينا 27 الاتفاق - الهلال الخميس 10 إبريل 2025 ملعب نادي الاتفاق 28 الهلال - الخليج الخميس 17 إبريل 2025 المملكة أرينا 29 الهلال - الشباب الثلاثاء 22 إبريل 2025 المملكة أرينا 30 الرائد - الهلال الخميس 1 مايو 2025 31 الهلال - العروبة الخميس 8 مايو 2025 المملكة أرينا 32 الفتح - الهلال الأربعاء 14 مايو 2025 33 الوحدة - الهلال الثلاثاء 20 مايو 2025 34 الهلال - القادسية الإثنين 26 مايو 2025 المملكة أرينا

ما مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2024-2025

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الأهلي - الاتحاد السبت 5 إبريل 2025

21:00 السعودية، 20:00 مصر ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية 27 الاتحاد - العروبة الخميس 10 إبريل 2025 ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية 28 الفتح - الاتحاد الخميس 17 إبريل 2025 نادي الفتح 29 الاتحاد - الاتفاق الثلاثاء 22 إبريل 2025 ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية 30 النصر - الاتحاد الخميس 1 مايو 2025 الأول بارك 31 الاتحاد - الفيحاء الخميس 8 مايو 2025 ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية 32 الرائد - الاتحاد الأربعاء 14 مايو 2025 مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة 33 الشباب - الاتحاد الثلاثاء 20 مايو 2025 ملعب نادي الشباب 34 الاتحاد - ضمك الإثنين 26 مايو 2025 ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية

كيف يحصل الاتحاد والهلال على دوري روشن السعودي 2024-2025؟

الفارق متقارب للغاية في الوقت الراهن بين الفريقين، 4 نقاط تفصل الاتحاد عن الهلال، ولا تزال هناك 10 جولات كاملة باقية، منطقيًا وحسابيًا ستظل المنافسة على ذروتها حتى الرمق الأخير، إلا إذا دخل فريق من الفريقين في كبوة من التعثرات.

حسابيًا، سيكون من المستحيل على الهلال أن يصل إلى النقطة رقم 88، سيكون هذا هو الرصيد الذي يتعين على الاتحاد تحصيله إذا أراد الحصول على لقب دوري روشن السعودي 2024-2025 دون النظر إلى نتائج أي منافس، وهو يستطيع الوصول إلى النقطة رقم 91 بشكل اعتيادي حال تحقيقه الفوز في كل مبارياته المتبقية.

كيف يحسم دوري روشن السعودي 2024-2025 في حالة تساوي النقاط؟

في حالة تساوي النقاط بين الفريقين، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما ويفوز الفرق صاحب النتيجة الأعلى، وفي حال تساويهما، يتم اللجوء لفارق الأهداف في كامل المسابقة، ثم عدد الأهداف المسجلة.