من يفوز بدوري روشن السعودي 2024-2025؟ مباريات الاتحاد والهلال المتبقية

انطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.
وفي السنوات الأخيرة، أبدع كبار دوري روشن بامتلاك نجوم من أفضل من يكون، ليتواجد بين دوريات النخبة في العالم.
بالتأكيد كان اسم الزعيم الهلالي أبرز المرتقبين في نسخة الموسم المقبل، كيف لا وهو الذي حقق عن جدارة واستحقاق لقب الموسم الماضي بعد مستوى تاريخي.
لكن الاتحاد أثبت أنه منافس شرس مع مدرب متمرس هو الفرنسي لوران وبلان، وأثبت النمور أن اللقب لا يمكن أن يخرج بسهولة للهلال مرة أخرى من بين أيديهم.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024-2025، ومشوارهما نحو اللقب. ..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الاتحاد
25
19
4
2
59
24
+35
61
2
الهلال
25
18
3
4
72
28
+44
57
3
النصر
25
15
6
4
53
27
+26
51
4
القادسية
25
16
3
6
37
21
+16
51
5
الأهلي
25
15
3
7
48
25
+23
48
6
الشباب
25
13
4
8
47
30
+17
43
7
الاتفاق
25
10
5
10
32
36
-4
35
8
التعاون
25
9
7
9
27
24
+3
34
9
الرياض
25
9
6
10
27
35
-8
33
10
الخلود
25
9
4
12
34
47
-13
31
11
الخليج
25
8
6
11
30
37
-7
30
12
ضمك
25
7
6
12
30
41
-11
27
13
العروبة
25
8
2
15
22
50
-28
26
14
الفيحاء
25
5
10
10
18
32
-14
25
15
الفتح
25
6
4
15
27
49
-22
22
16
الأخدود
25
5
5
15
25
40
-15
20
17
الوحدة
25
5
5
15
30
54
-24
20
18
الرائد
25
5
3
17
28
46
-18
18
متى ينتهي دوري روشن السعودي 2024-2025؟
جاء يوم 22 أغسطس 2024 ليكون موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.
بينما سينتهي الدوري السعودي 2024-2025 في نهاية شهر مايو 2025 ومن المرجح أن يكون يوم 26 مايو 2025 على وجه التحديد.
ما مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن السعودي 2024-2025
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
26
الهلال - النصر
الجمعة 4 إبريل 2025
المملكة أرينا
27
الاتفاق - الهلال
الخميس 10 إبريل 2025
ملعب نادي الاتفاق
28
الهلال - الخليج
الخميس 17 إبريل 2025
المملكة أرينا
29
الهلال - الشباب
الثلاثاء 22 إبريل 2025
المملكة أرينا
30
الرائد - الهلال
الخميس 1 مايو 2025
31
الهلال - العروبة
الخميس 8 مايو 2025
المملكة أرينا
32
الفتح - الهلال
الأربعاء 14 مايو 2025
33
الوحدة - الهلال
الثلاثاء 20 مايو 2025
34
الهلال - القادسية
الإثنين 26 مايو 2025
المملكة أرينا
ما مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2024-2025
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
26
الأهلي - الاتحاد
السبت 5 إبريل 2025
ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية
27
الاتحاد - العروبة
الخميس 10 إبريل 2025
ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية
28
الفتح - الاتحاد
الخميس 17 إبريل 2025
نادي الفتح
29
الاتحاد - الاتفاق
الثلاثاء 22 إبريل 2025
ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية
30
النصر - الاتحاد
الخميس 1 مايو 2025
الأول بارك
31
الاتحاد - الفيحاء
الخميس 8 مايو 2025
ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية
32
الرائد - الاتحاد
الأربعاء 14 مايو 2025
مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
33
الشباب - الاتحاد
الثلاثاء 20 مايو 2025
ملعب نادي الشباب
34
الاتحاد - ضمك
الإثنين 26 مايو 2025
ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية
كيف يحصل الاتحاد والهلال على دوري روشن السعودي 2024-2025؟
الفارق متقارب للغاية في الوقت الراهن بين الفريقين، 4 نقاط تفصل الاتحاد عن الهلال، ولا تزال هناك 10 جولات كاملة باقية، منطقيًا وحسابيًا ستظل المنافسة على ذروتها حتى الرمق الأخير، إلا إذا دخل فريق من الفريقين في كبوة من التعثرات.
حسابيًا، سيكون من المستحيل على الهلال أن يصل إلى النقطة رقم 88، سيكون هذا هو الرصيد الذي يتعين على الاتحاد تحصيله إذا أراد الحصول على لقب دوري روشن السعودي 2024-2025 دون النظر إلى نتائج أي منافس، وهو يستطيع الوصول إلى النقطة رقم 91 بشكل اعتيادي حال تحقيقه الفوز في كل مبارياته المتبقية.
كيف يحسم دوري روشن السعودي 2024-2025 في حالة تساوي النقاط؟
في حالة تساوي النقاط بين الفريقين، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما ويفوز الفرق صاحب النتيجة الأعلى، وفي حال تساويهما، يتم اللجوء لفارق الأهداف في كامل المسابقة، ثم عدد الأهداف المسجلة.