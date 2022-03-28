من يفوز بالدوري الإنجليزي 2022؟ مباريات ليفربول ومانشستر سيتي المتبقية
لا شك أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر شعبية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، خاصةً في الوطن العربي.
حلق السيتي في الصدارة وحيدًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الأسابيع الأولى، لكن الفارق بدأ يقل تدريجيًا.
ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 من نهايته، انحصرت المنافسة على اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي.
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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
ونستعرض في التقرير التالي سير المنافسة في الدوري الإنجليزي 2021-2022 من خلال مباريات الجولات الأخيرة للمرشحين الأبرز.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021-22
الترتيب
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
فارق
نقاط
|1
مانشستر سيتي
|29
|22
|4
|3
|68
|18
|+50
|70
|2
ليفربول
|29
|21
|6
|2
|75
|20
|+55
|69
3
تشيلسي
28
17
8
3
57
19
+38
59
4
آرسنال
28
17
3
8
44
31
+13
54
|5
توتنهام
|29
|16
|3
|10
|47
|36
|+11
|51
6
مانشستر يونايتد
29
14
8
7
48
40
+8
50
|7
وست هام
|30
|14
|6
|10
|49
|39
|+10
|48
8
وولفرهامبتون
30
14
4
12
31
26
+5
46
9
أستون فيلا
29
11
3
15
41
40
+1
36
|10
ليستر سيتي
|27
|10
|6
|11
|42
|46
|-4
|36
11
ساوثامبتون
29
8
11
10
36
45
-9
35
12
كريستال بالاس
29
7
13
9
39
38
+1
34
13
برايتون
29
7
12
10
26
36
-10
33
|14
نيوكاسل
|29
|7
|10
|12
|32
|49
|-17
|31
|15
برينتفورد
|30
|8
|6
|16
|33
|47
|-14
|30
|16
ليدز يونايتد
|30
|7
|8
|15
|34
|67
|-33
|29
|17
إيفرتون
|27
|7
|4
|16
|29
|47
|-18
|25
18
واتفورد
29
6
4
19
29
55
-26
22
|19
بيرنلي
|27
|3
|12
|12
|22
|38
|-16
|21
|20
نوريتش سيتي
|29
|4
|5
|20
|18
|63
|-45
|17
متى ينتهي الدوري الإنجليزي 2021-22؟
يتكون الدوري الإنجليزي الممتاز من 20 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 38 جولة طوال الموسم.
وصلنا حتى الآن للجولة 31، والتي ستبدأ مع نهاية التوقف الدولي وبداية أبريل القادم، وهذا يعني أننا ننتظر 8 جولات حاسمة.
ما هي مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2021-22؟
|الجولة
|المباراة
|الموعد
النتيجة
|الملعب
|31
ليفربول - واتفورد
|2 أبريل 2022،
13:30 مصر، 14:30 السعودية
|آنفيلد
|32
|مانشستر سيتي - ليفربول
|10 أبريل 2022،
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|ستاد الاتحاد
|33
|أستون فيلا - ليفربول
|تأجلت
|فيلا بارك
30
ليفربول - مانشستر يونايتد
19 أبريل 2022،
آنفيلد
34
ليفربول - إيفرتون
24 أبريل 2022،
آنفيلد
35
نيوكاسل - ليفربول
30 أبريل 2022،
سانت جيمس بارك
36
ليفربول - توتنهام
7 مايو 2022،
آنفيلد
37
ساوثامبتون - ليفربول
15 مايو 2022،
سانت ماري
38
ليفربول - وولفرهامبتون
22 مايو 2022،
آنفيلد
ما هي مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي 2021-22؟
الجولة
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
31
بيرنلي - مانشستر سيتي
2 أبريل 2022،
تيرف مور
32
مانشستر سيتي - ليفربول
10 أبريل 2022،
ستاد الاتحاد
33
وولفرهامبتون - مانشستر سيتي
تأجلت
مولينيو
30
مانشستر سيتي - برايتون
20 أبريل 2022،
ستاد الاتحاد
34
مانشستر سيتي - واتفورد
23 أبريل 2022،
ستاد الاتحاد
35
ليدز يونايتد - مانشستر سيتي
30 أبريل 2022،
إيلاند رود
36
مانشستر سيتي - نيوكاسل
7 مايو 2022،
ستاد الاتحاد
37
وست هام - مانشستر سيتي
15 مايو 2022،
ستاد لندن
38
مانشستر سيتي - أستون فيلا
22 مايو 2022،
ستاد الاتحاد
كيف يحسم الدوري الإنجليزي في حال التعادل بالنقاط؟
بحسب لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:
- فارق الأهداف.
- عدد الأهداف.
- النقاط في المواجهات المباشرة
- الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.
- مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط.