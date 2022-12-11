من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا .. مبابي ردّ على ووكر في الملعب!

موقف محرج لمبابي قبل مباراة فرنسا وإنجلترا

تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، لموقف محرج قبل مواجهة منتخب فرنسا لنظيره الإنجليزي ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي أقيمت بالأمس.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل للدور نصف النهائي من المونديال بعد انتصاره على إنجلترا بنتيجة 2-1.

وتعرض مبابي للتجاهل من جانب مدافع إنجلترا كايل ووكر في النفق قبل انطلاق المباراة بالأمس.

وسُئل ووكر عن مبابي كثيرًا وقال إنه يرى أن ساديو ماني خصمًا أكثر صرامة منه.

وعلى الرغم من أنهم شاركوا في واحدة من أمتع المباريات بالبطولة، فقد ظهرت لقطات للفرق التي تصطف في النفق قبل بداية المباراة.

وقدم مبابي يده إلى ووكر لكن يبدو أن مدافع مانشستر سيتي لم يلاحظه، وبعد مدّ يده لمصافحته لفترة لا بأس بها من الوقت، أخذ يده في النهاية وضحك بشكل محرج.

وأعتقد بعض المشجعين في البداية أن جوردان هندرسون هو الذي ترك مبابي معلقًا، ليمزحوا بأنه أفسد أي فرصة لتوقيعه مع ليفربول في المستقبل، ولكن شبكة بي بي سي سبورت أكدت أن ووكر هو الذي تجاهل مبابي.

وجاء رد مبابي في الملعب، حينما احتفل بإهدار هاري كين لركلة الجزاء وتأهل فرنسا إلى نصف النهائي.

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره منتخب المغرب بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.