"من يريدون طرد كونترا من الاتحاد نفوس مريضة"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن المطالبات برحيل الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق نادي الاتحاد ليست في محلها، متهمًا من يروج بذلك بأنه عدو للنجاح.

وانطلق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أمس السبت، "هاشتاج" يحمل اسم "طرد كوزمين كونترا مطلب"، تطالب الجماهير المنتمية لنادي الاتحاد برحيل المدرب الروماني.

الصرامي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعبر فيها عن عدم موافقته على ما يتم تداوله بشأن المطالبات برحيل كوزمين كونترا.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "طرد كوزمين كونترا مطلب، هاشتاج غير نظيف رسمه أعداء النجاح والنفوس المريضة، التي لا تتمنى الخير للاتحاد".

الإعلامي الرياضي تابع: "الفريق البطل الذي يملك شخصية، الفريق البطل يكون قادرًا على حصد النقاط وهو ليس في أفضل حالاته الفنية، وهذا ما حققه نجوم العميد أمام الطائي العنيد، فحسبنا الله".

#هات_إذنك #طرد_كوزمين_كونترا_مطلب

هاشتاق غير نظيف رسمه "أعداء النجاح" و النفوس المريضة التي لا تتمني الخير للإتحاد؟

الفريق البطل الذي يملك شخصية الفريق البطل يكون قادراً على حصد النقاط وهو ليس في أفضل حالاته الفنية و هذا ما حققه نجوم العميد أمام الطائي العنيد#فحسبنا_الله — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 28, 2021

وحقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ضمك الوصيف.

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وتولى كوزمين مهمة تدريب الاتحاد، خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته بعد انطلاق الموسم الحالي 2021-2022، وذلك بسبب عدم قناعة الجماهير والإدارة بما يقدمه.