إيقاف البولندي يمثل أزمة لتشافي

سيتعين على المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز طرح خياراته كلها من أجل تعيين من يحل محل روبرت ليفاندوفسكي الموقوف من قبل رابطة الدوري الإسباني لـ 3 مباريات.

هذه المباراة ستكون أمام كل من إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي، لذلك يملك تشافي 4 خيارات لاستبدال البولندي في تشكيلة البلوجرانا.

الأول هو الخيار الأكثر منطقية وهو ممفيس ديباي الذي لعب كثيرًا في مركز المهاجم رقم 9 والذي يستطيع أن يحل محل ليفاندوفسكي بشكل اعتيادي.

الخيار الثاني هو أنسو فاتي الذي يملك القدرة على اللعب في هذا المركز ويستطيع الحسم أمام الشباك.

ثالث الخيارات هو فيران توريس الذي قدم مع إسبانيا في هذا المركز كأس عالم رائعًا رغم الخروج المبكر وبصم على 3 هدفين بقميص الماتادور.

الخيار الرابع جديد بعض الشيء وهو يتعلق باسم فيكتور باربيرا الذي يلعب في فريق برشلونة الرديف، سجل 4 أهداف مع هذا الفريق في افتتاحية الموسم الجاري ويظهر قدرات جيدة للغاية وقد يكون له مكان في قائمة تشافي خلال المباريات المقبلة.