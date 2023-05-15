من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ الذكاء الإصطناعي يحسم صراع ليفربول ومانشستر يونايتد!

الدوري الإنجليزي على صفيح ساخن

يواصل جمهور كرة القدم الاعتماد على الذكاء الإصطناعي من أجل التنبوء بمعطيات الأندية والدوريات التي يتابعونها، ومع اقتراب انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا وزيادة الصراع الشرس على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، والنجاة من الهبوط للدرجة الأولى، نشر موقع "bettingexpert" تنبؤات كمبيوتر عملاق بناءً على الخوارزميات والبيانات عن الترتيب النهائي للموسم في البريميرلييج.

بعد هزيمة آرسنال أمام برايتون يوم الأحد، يبدو أن اللقب سيبقى في ملعب الاتحاد حيث يحتاج مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ومع ذلك، يبدو أن المعركة على المراكز الأربعة الأولى والقتال من أجل البقاء مشتعلة.

ويتنافس كلًا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وليفربول على احتلال مراكز دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل إيفرتون وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وليستر في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بقاء ثلاث مباريات لغالبية الفرق استخدم موقع "bettingexpert" بيانات من (BETSiE) للتنبؤ بالشكل الذي سيبدو عليه الجدول النهائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما هو متوقع سيحصد سيتي اللقب متقدماً على آرسنال في معركة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيتفوق يونايتد ونيوكاسل على ليفربول، الذي سيتعين عليه اللعب في الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الخامس في الترتيب.

ويأتي برايتون سادسًا، ومن خلف توتنهام في المركز السابع، فيما يضمن أستون فيلا المركز الثامن.

فيما يتعلق بالهبوط، توقع الكمبيوتر العملاق أن يهبط كلًا من ليدز وليستر سيتي بجانب ساوثهامبتون، مع بقاء إيفرتون وبالنسبة لموسم تشيلسي السيئ سينهي البلوز خلف كريستال بالاس في المركز ال12.