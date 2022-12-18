قائمة الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

مصعب صلاحمصعب صلاح
|
Messi Argentina 2:1Getty
كأس العالمالبرازيلألمانياقراءات طويلةالأرجنتين

تعرف على أكثر الدول التي حصلت على كأس العالم في التاريخ

تعد بطولة كأس العالم الأكثر اهتمامًا بين متابعي اللعبة حول العالم، إذ تبحث كل بلد عن حصد اللقب الغالي الذي يُقام مرة واحدة كل أربع سنوات.

العديد من المنتخبات الكبيرة تجد صعوبة في الحصول على كأس العالم، ورغم وجود العديد من المواهب إلا أنّ التفاصيل التي تحدث في البطولة والتعقيدات التي قد تواجه بعض المنتخبات قد تحرمه من اللقب.

وما يجعل البطولة أكثر إثارة هي قدرة المنتخبات الصغيرة على الفوز على الكبيرة والوصول لمناطق متقدمة في المونديال، تمامًا كما حدث مع كوريا الجنوبية وتركيا في كأس العالم 2002.

كما تودع المنتخبات الكبرى البطولة مبكرًا في بعض الأوقات مثلما حدث مع ألمانيا في النسخة الماضية، وكذلك إسبانيا في 2014 وفرنسا في 2002 وإيطاليا في 2010.

جول يصحبكم في جولة لمعرفة أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة الأغلى على الإطلاق.

 من هي الدول التي حصلت على كأس العالم؟

ثماني بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا، بأربع بطولات –رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية-، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

يمكنك الاطلاع على أبطال الـ 22نسخة، من خلال الجدول التالي.

السنة المضيف البطل نتيجة النهائيالمركز الثاني 
1930أوروجوايأوروجواي4 -2 الأرجنتين
1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
1938فرنساإيطاليا4- 2 المجر
1950البرازيلأوروجواي2 -1 البرازيل
1954سويسراألمانيا الغربية3- 2 المجر
1958السويدالبرازيل5- 2السويد
1962تشيليالبرازيل 3 -1  تشيكوسلوفاكيا
1966إنجلتراإنجلترا  4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
1970المكسيكالبرازيل4- 1 إيطاليا
1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2 -1 هولندا
1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
1982إسبانياإيطاليا 3 -1ألمانيا الغربية
1986المكسيكالأرجنتين3- 2 ألمانيا الغربية
1990إيطالياألمانيا الغربية1 -0 الأرجنتين
1994الولايات المتحدةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
1998فرنسافرنسا3- 0 البرازيل
2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2- 0 ألمانيا
2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي" هولندا
2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي" الأرجنتين
2018روسيافرنسا1-4كرواتيا
2022قطرالأرجنتين3-3
(4-2) ركلات ترجيح		فرنسا

 من هي أكثر دولة حصلت على كأس العالم؟

يعد منتخب البرازيل الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم عبر التاريخ بواقع 5 مرات آخرها كان عام 2002 في مونديال كوريا واليابان.

كما اقتربت ألمانيا من القائمة بالحصول على لقب 2014 في البرازيل ووصلت إلى البطولة الرابعة لتعادل سجل إيطاليا.

تاريخ كأس العالم | جميع أبطال وهدافي المونديال وكل شيء عن أغلى بطولات كرة القدم

الفريقالألقابالمركز الثاني
البرازيل5

1958، 1962، 1970، 1994، 2002

2
1950، 1998

ألمانيا

4

1954، 1974، 1990، 2014

4
1966، 1982، 1986، 2002

إيطاليا

4

1934، 1938، 1982، 2006		2

1970، 1994

الأرجنتين

3

1978، 1986، 2022		3

1930، 1990، 2014

أوروجواي

2

1930، 1950		0

فرنسا

2

1998، 2018		2

2006، 2022

إنجلترا

1

1966		0

إسبانيا

1

2010		0

من هو هداف كأس العالم عبر التاريخ؟

أما الهداف التاريخي لكل النسخ، هو الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي سجل حتى الآن 16 هدفًا، في خلال 4 منافسات، يأتي بعده الظاهرة رونالدو، بـ 15 هدفًا، في 3 بطولات، وفيما سجل الألماني جيرد مولر، 14 هدفًا في بطولتين.

من خلال الجدول التالي، نعرض هدافي كأس العالم حتى الآن 

الترتيباللاعبالفريقالأهدافالمباريات

1

ميروسلاف كلوزهألمانيا1624
2

رونالدو

البرازيل1519
3

جيرد مولر

 ألمانيا الغربية1413
=4

جوست فونتين

فرنسا13

6

=4ليونيل ميسيالأرجنتين1326
=6

بيليه

البرازيل1214
=6كيليان مبابيفرنسا1214
=8

ساندور كوتشيش

المجر11

5

=8

يورجن كلينسمان

ألمانيا الغربية/ ألمانيا1117
=10

هيلموت راهن

 ألمانيا الغربية1010
=10

جاري لينيكر

إنجلترا1012
=10

جابرييل باتيستوتا

الأرجنتين1012
=10

تيوفيلو كوبياس

بيرو1013
=10

توماس مولر

ألمانيا1019
=10

جريجورش لاتو

بولندا1020