من هيجوايين إلى بيل.. ظاهرة تألق المستبعدين

من يشتري هيجوايين؟ روما يقترب من اللاعب، تشيلسي لا يريده بعد نهاية إعارته، وكذلك الحال مع ميلان، وفجأة يتمسك به ماوريتسيو ساري، ليبدأ الموسم الجديد بشكل رائع.

جاريث بيل طُرد حرفياً من ريال مدريد، بتصريحات مدربه زين الدين زيدان التي تمنى خلالها أن يرحل في اليوم التالي وليس في نهاية الانتقالات، اللاعب الذي كان الأغلى في التاريخ في يوم من الأيام كان قريباً من الصين وهو في سن 30 عاماً.

فجأة أصيب إيدين هازارد صفقة هذا الموسم، ليفسح المجال أمام بيل الذي بقى رغم أنف زيدان، وفجأة ينطلق اللاعب ويقدم بداية رائعة لليجا مع الميرينجي، باستثناء تلك البطاقة الحمراء الأخيرة.

Great character shown by the boys tonight. Disappointed to get sent off late on but we go again after the international break! #HalaMadrid pic.twitter.com/SzYzCVl8UI