من هيجوايين إلى بيل.. ظاهرة تألق المستبعدين

موسم رد الاعتبار لهذا الثنائي؟ سنرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

من يشتري هيجوايين؟ روما يقترب من اللاعب، تشيلسي لا يريده بعد نهاية إعارته، وكذلك الحال مع ميلان، وفجأة يتمسك به ماوريتسيو ساري، ليبدأ الموسم الجديد بشكل رائع.

جاريث بيل طُرد حرفياً من ريال مدريد، بتصريحات مدربه زين الدين زيدان التي تمنى خلالها أن يرحل في اليوم التالي وليس في نهاية الانتقالات، اللاعب الذي كان الأغلى في التاريخ في يوم من الأيام كان قريباً من الصين وهو في سن 30 عاماً.

فجأة أصيب إيدين هازارد صفقة هذا الموسم، ليفسح المجال أمام بيل الذي بقى رغم أنف زيدان، وفجأة ينطلق اللاعب ويقدم بداية رائعة لليجا مع الميرينجي، باستثناء تلك البطاقة الحمراء الأخيرة.

Great character shown by the boys tonight. Disappointed to get sent off late on but we go again after the international break! #HalaMadrid pic.twitter.com/SzYzCVl8UI — Gareth Bale (@GarethBale11) ١ سبتمبر ٢٠١٩

في الموسم الماضي لعب بيل 42 مباراة، سجل 14 هدفاً وصنع 7، أي شارك في 21 هدفاً، بمعدل المشاركة في نصف هدف كل مباراة.

انطلاقة هذا الموسم شهدت تسجيل الويلزي لهدفين وصناعته لهدف في 3 مباريات، بمعدل هدف يشارك به كل مباراة، البدايات قد تكون خادعة، ولكن بيل وللمرة الأخيرة يفرض لنفسه فرصة جديدة في سانتياجو بيرنابيو، ننتظر معرفة ما سيحدث بها..

على الناحية الأخرى يحمل جونزالو هيجوايين سمعة المهاجم السيئ الفاشل أمام المرمى، لدرجة جعلت يوفنتوس يتخلص منه بمجرد وصول رونالدو، وكان ساري الذي أعاد إحياء مسيرته في نابولي بعد إقصائه من ريال مدريد، هو نفسه من أعاد الحياة إليه في البيانكونيري.

الآن هيجوايين يلعب كمهاجم يوفنتوس الأساسي، ويعود رونالدو للجناح الأيسر، تجربة لا يسهل الحكم عليها حتى تحصل على كامل وقتها، ولكن على الأقل ما فعله هيجوايين أمام كوليبالي في مباراة نابولي يعكس أنه لا يزال يملك شيئاً..

جونزالو لم يكن مبهراً رقمياً حتى الآن، ولكن القادم سيخبرنا ما إذا كان يستحق تلك الفرصة أم لا، في النهاية المهاجم خاض 40 مباراة بين ميلان وتشيلسي، سجل 13 هدفاً وصنع 3، هذا كل شيء.

هل يمكن لساري إعادة إنتاج تلك النسخة المتوحشة التي حظي بها في نابولي؟ سؤال يجيبه المدرب نفسه الذي سيعود للفريق بعد التوقف الدولي.