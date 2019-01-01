ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم، نموذج شاب وعمل دؤوب

الجمعية العمومية انتخبت ياسر المسحل رئيساً بالتزكية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يطل رئيس جديد على الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما أعلنت الجمعية العمومية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل رئيساً لمجس الإدارة خلال الفترة بين عامي 2019 حتى 2023.

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع "تويتر" أن الجمعية العمومية انتخبت ياسر المسحل رئيساً بالتزكية.

وبالتأكيد لن تكو مهمة المسحل في قيادة كرة القدم السعودية سهلة، خاصة في مرحلة البناء التي يحتاجها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

أول قضية تنتظر المسحل هو البحث عن مدير فني جديد للأخضر السعودي، حيث أن هذا الباب تم تأجيله منذ نهاية عقد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مع المنتخب الأول بنهاية المشوار في كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات خلال شهر يناير.

ولم يتم التعاقد مع أي مدير فني جديد بشكل نهائي في انتظار قدوم اتحاد جديد، بعدما قرر الرئيس السابق قصي الفواز الرحيل عن رئاسة الاتحاد بشكل مفاجئ.

وحضر المدير الفني الوطني يوسف عنبر بشكل مؤقت لقيادة المنتخب في مباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية، حيث خسرت الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفازت في الثانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأمر الأخر سيكون هو المحافظة على قيمة الدوري السعودي للمحترفين، والذي حقق شهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط خلال المواسم الأخير وضرب مثالاً رائعًا في الالتزام الإداري والتسويقي والجماهيري.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم

من هو ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

ياسر بن حسن بن محمد المسحل من مواليد عام 1974 أي أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد يبلغ من العمر 45 عامًا، ويمتلك الرئيس الجديد باعًا طويلاً في العمل الإداري بكرة القدم، حيث فاز الأستاذ ياسر المسحل في 2016 بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأستاذ عادل بن عزت، كما شغل المسحل منصب رئيس رابطة دوري المحترفين، ويشغل منصب عضو في لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ فترة طويلة.

من الناحية التعليمية حصل المسحل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل من جامعة باريس سوربون على دبلوم في الإدارة الرياضية، بعد تخرجه عمل في القطاع الخاص وتحديدا في شركة متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وساهم في تحقيق طفرة كبيرة في مبيعات تلك الشركة.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2019-2023 👇



ياسر المسحل - رئيس

خالد الثبيتي - نائب الرئيس

بندر الأحمدي - عضو

تركي السلطان - عضو

خالد بن مقرن - عضو

نعيم البكر - عضو

نزيه النصر - عضو

معيض الشهري - عضو

عبدالله كبوها - عضو

عبد العزيز العفالق - عضو

أضواء العريفي - عضو pic.twitter.com/3j54wBl5ET — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

عام 2011 عمل كعضو بلجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي بعد ترشيحه من الاتحاد السعودي، في 2013 شغل منصب مدير تنفيذي لرابطة دوري المحترفين، ثم عمل رئيسا للرابطة، كما شغل ياسر المسحل منصب رئيس لجنة إدارة الملاعب.

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي رسمياً عام 1956 وفي العام نفسه انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضاً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليبدأ مسيرة تنظيم بطولاته المحلية إضافة إلى مشاركاته الخارجية التي حقق خلالها العديد من الإنجازات الكبيرة.

ينظم الاتحاد السعودي مسابقات كرة القدم المحلية إضافة إلى تنظيم مشاركات المنتخبات والأندية السعودية دوليا حيث يشرف فعليا على 153 ناديا مشارك في منافسات كرة القدم، تتوزع هذه الأندية على مختلف الدرجات والفئات السنية بدءا من البراعم وحتى فرق الكبار والبطولات هي على التوالي : بطولة الدوري (بدرجاته الممتاز والأولى والثانية والثالثة) – بطولة خادم الحرمين الشريفين للأبطال – كأس ولي العهد - بطولة تحت 23 سنة (للدرجة الممتازة والأولى)– بطولة الدوري للشباب (اندية الممتاز واندية الدرجة الأولى) – وبطولة الدوري للناشئين لاندية الممتاز واندية الدرجة الأولى.

تم الإعلان عن اختيار خالد الثبيتي نائباً لرئيس الاتحاد، في حين ضمت قائمة الأعضاء كلا من بندر الأحمدي وأضواء العريفي ونعيم البكر ونزيه النصر ومعيض الشهري وعبدالعزيز العفالق وخالد بن مقرن وتركي السلطان.

الأسم المنصب خالد الثبيتي نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي عضو مجلس إدارة أضواء العربفي عضو مجلس إدارة نعيم البكر عضو مجلس إدارة نزيه النصر عضو مجلس إدارة معيش الشهري عضو مجلس إدارة عبدالعزيز العفالق عضو مجلس إدارة خالد بن مقرن عضو مجلس إدارة عبدالعزيز العفالق عضو مجلس إدارة تركي السلطان عضو مجلس إدارة

وعود ياسر المسحل للكرة السعودية

عرض المسحل برنامجه الانتخابي بحضور حضور العديد من رؤساء الأندية واللاعبين والمتابعين، مؤكداً أنه لا يحب إطلاق الوعود ولكنه يعد بالعمل.

وقال "سنقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، وتنويع استضافة المباريات الدولية، ونستهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020 والتعاقد مع مدرب لرسم خطة استراتيجية لكأس العالم 2026 و2030".

وأضاف المسحل تصريحاته : الفترة المقبلة ستشهد العديد من التحديات التي سيعمل المجلس على تذليلها في الجانبين الإداري والفني.

كما شدد على أن فريق عمله ماض لمواكبة المرحلة والحراك المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، والذي تعتبر الرياضة فيه من أهم الأركان.

وتطرق المسحل للحديث عن استقلالية الاتحاد السعودي، والعمل على التنسيق مع المؤسسات الرياضية.

كما أشار الى سعيه لتطوير استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" في المملكة، إضافة الى تطوير أداء الحكام والمدربين المحليين، والتنسيق مع رابطة المحترفين بشأن النقل التلفزيوني والرعايات.

كما أكد على أن هيئة الرياضة تقدم عملاً كبيرًا وقد تكون شهادتي مجروحة في الأمير عبدالعزيز الفيصل، وشاهدنا مؤخراً دعمًا لأندية الدرجتين الأولى والثانية، أعتقد أنه لا عذر لدينا الآن، يجب أن نعمل ونخدم رياضتنا.

الرؤوساء السابقين للاتحاد السعودي لكرة القدم

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