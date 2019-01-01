من هو ياسر القحطاني، ماذا حقق من انجازات مع الهلال والمنتخب السعودي؟

القحطاني قد أعلن في أبريل 2018 اعتزاله كرة القدم بعد تحقيقه وفريقه نادي الهلال الدوري السعودي للمحترفين

­­­­­­­أنهى اللاعب الدولي السعودي ياسر القحطاني مشواره في ملاعب كرة القدم رسميًا، بعد مباراة الاعتزال التي خاضها اللاعب منذ قليل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

واقيمت مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة الرياض، والتي واجهه فيها فريق الهلال فريق (Y 20) الذي قاده ياسر وضم عدداً من نجوم العالم والوطن العربي.

وكان القحطاني قد أعلن في أبريل 2018 اعتزاله كرة القدم بعد تحقيقه وفريقه نادي الهلال الدوري السعودي للمحترفين 2017-18.

القحطاني من مواليد 10 أكتوبر 1982 لاعب كرة قدم سعودي سابق، كان يُجيد اللعب في مركز الهجوم. لعب لنادي الهلال السعودي، والمنتخب السعودي قبل اعتزاله دولياً في 2013.

ويمتلك القناص العديد من الأرقام القياسية خلال مشواره على الصعيدين الفردي والجماعي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا في عام 2007، ولعب في كأس العالم 2006، وأحرز هدف في مباراة المنتخب التونسي، وفي 20 أبريل 2012 أعلن ياسر اعتزاله اللعب الدولي بعد 100 مباراة دولية، ثم عاد في كأس الخليج 2013 وبعد البطولة اعتزل بشكل نهائي.

كيف بدأ ياسر القحطاني مشواره

بدأ القحطاني مسيرته في الملاعب من خلال الصالات المغلقة في الفرق الخماسية – مثله مثل الكثير من لاعبي كرة القدم، في فريق نجوم العقريبة قبل أن يتألق ويتلقى عروضًا من أندية كثيرة منها الاتفاق والقادسية فذهب إلى نادي الاتفاق الذي عرض عليه مبلغًا ضعيفًا رفضه ياسر فهذب إلى نادي القادسية الذي اقتنع به ووقع معه.

المسيرة الأولى للقناص مع الزعيم كانت كلاعب احتياطي للفريق الأول، ولم يستطيع اللعب كثيراً كأساسي، وفي موسم 2000–2001 كان نادي القادسية ضمن فرق دوري الدرجة الأولى، وكان همه الأول هو الصعود إلى الدوري الممتاز، وفعلاً حقق ما كان يريده إذ قاد المهاجم ياسر القحطاني فريقه إلى الصعود إلى الدرجة الممتازة وذلك لتصدره هدافين الدوري الدرجة الأولى وهو في عمر لا يتجاوز الـ 21 عاماً.

ومن بعدها انضم ياسر القحطاني إلى المنتخب الأولمبي وكانت أول مشاركاته ضمن بطولة دورة الصداقة الدولية المقامة في مدينة أبها.

فيديو | تسعة أهداف في اعتزال القحطاني وتألق الدعيع وعموري

واستطاع ياسر أن يثبت نفسه للجميع، فضمه مدرب المنتخب السعودي الهولندي جيرارد فاندرليم حينها إلى المنتخب الأول والمشارك في بطولة كأس العرب والتي هي كانت أول مشاركة لياسر مع المنتخب الأول، وسجل هدفين في مرمى المنتخب اليمني، وساهم في فوز المنتخب بكأس هذه الدورة، وقد صرّح القحطاني حينها:

الانتقال إلى الهلال

ساهم تألق القحطاني، سواء على صعيد فريقه القادسية والمنتخب، دخل ناديا الاتحاد والهلال بقوة للظفر بصفقة المهاجم ياسر القحطاني، فأصبح اللاعب قضية من قضايا الموسم الرياضي السعودي، وقدم الناديان عرضًا لإدارة القادسية، وكان عرض الاتحاد أقوى وأفضل من عرض الهلال، حيث قدم العميد أكثر من 20 مليون ريال.

ولكن رغبة ياسر القحطاني كانت أقوى؛ حيث أعلن عشقه للهلال وتفضيله لعرض الهلال بسبب حبه له ثم حسم الهلاليون وإدارة القادسية رسميًّا صفقة انتقال المهاجم الدولي ياسر القحطاني إلى الهلال بنظام الإعارة المنتهي بالانتقال.

الغريب في قصة انتقال ياسر إلى الهلال، أنه عندما رغب الهلال في التعاقد مع القحطاني في عام 2003، طلب نادي القادسية 200 ألف ريال، إلا أن إدارة الهلال صرفت النظر لارتفاع المقابل المادي، قبل أن تعود وتشتريه بعدها بعامين فقط بمبلغ 22.5 مليون ريال.

التقارير قالت أن اللاعب كان يعشق الهلال منذ الصغر، وربما كان ذلك بسبب حبه للون الأزرق؛ ظهر حبه للون الأزرق كثيرًا حيث كان دائمًا ما يلعب به في الحواري، كما كان يضع على بلاك بيري شعار نادي الهلال السعودي وشعار نادي تشيلسي الإنجليزي وشعار المنتخب الإيطالي، وجميعهم يشتركون في اللون الأزرق.

كذلك فإن سيارته هي بورش زرقاء! لعل من أسباب عشقه للهلال كذلك هو اللاعب الدولي المعتزل "يوسف الثنيان" الذي كان يتمتع بمهارات فردية رائعة، وكذلك كان يعشق اللاعب ماجد عبد الله عشقًا لا حدود له.

تجربة مانشستر سيتي والعين الإماراتي

في عام 2007 تلقى عرضًا من مانشستر سيتي الإنجليزي (النادي الإنجليزي لم يقدم أية عروض لياسر والتجربة الميدانية كانت بطلب من رئيس نادي الهلال) فقام ياسر القحطاني مع الأمير محمد بن فيصل بتجربة ميدانية ولكن رفض عبد الله ناصر العرض وكان سبب نقطة الخلاف التي أفشلت المفاوضات هي طلب النادي أن يكون له حق تسويق ياسر القحطاني بنسبة 80% إضافة إلى تغيير مدراء أعمال ياسر وهو السبب الذي جعل ياسر يرفض العرض ويعود إلى السعودية.

بعد أن تبين كما تم ذكره أعلاه بخطأ قصة ياسر لتهدئه الإعلام وامتصاص غضبهم، وقد رفضت إدارة نادي الهلال العرض في ذلك الوقت برئاسة الأمير محمد بن فيصل لعدم الموافقة على بند في العقد الذي ينص على أحقية النادي الإنجليزي التسويق للاعب والحصول على نسبة 80%.

وفي عام 2011 وقبل بداية موسم الدوري السعودي بقرابة شهر انتقل إلى نادي العين الإماراتي بصفقة إعارة لمدة موسم واحد وبمبلغ ضخم يقارب المليونين ونصف مليون يورو، والانتقال كان الغرض منه عودة ياسر القحطاني لمستواه المعهود وذلك بسبب الضغط الاعلامي والجماهيري الذي يواجه اللاعب.

انجازات ياسر القحطاني مع الهلال

كأس ولي العهد 7 مرات (مواسم 2005/2006 و2007/2008 و2008/2009 و2009/2010 و2010/2011 و2012/2013 و2015/2016) وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد مرة (موسم 2005/2006) وبطولة الدوري السعودي الممتاز مرتين (موسم 2007/2008 و2016/2017) وبطولة دوري زين للمحترفين مرتين (مواسم 2009/2010 و2010/2011) وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة (2014/2015) وكأس السوبر السعودي 2015 وكأس الملك 2017.

انجازات ياسر القحطاني مع المنتخب السعودي

نجح ياسر في تحقيق إنجازات كبيرة مع المنتخب السعودي، حيث تُوج ببطولة كأس العرب لعام 2002، وأيضًا الفوز ببطولة كأس الخليج لعام 2003.

وكان القحطاني نجمًا أساسيًّا في تشكيلة الأخضر في الفترة بين 2002 إلى 2013 وشارك في 108 مباريات دولية وسجل 42 هدفًا.

فيديو - رسالة مؤثرة من والد القحطاني له في حفل اعتزاله

وتعد أبرز محطات القحطاني مع المنتخب هي بطولة كأس العالم 2006، حيث سجّل اللاعب هدفًا مونديالي في مرمى المنتخب التونسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وكان القحطاني على أعتاب التتويج ببطولة كأس الأمم الآسيوية لعام 2007 مع المنتخب السعودي وحلّ ثانيًا مع الأخضر ونال القحطاني في هذه البطولة لقب أفضل لاعب في البطولة.