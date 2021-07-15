تعرف على هداف الأهلي التاريخي في دوري أبطال إفريقيا، ومن لديه الفرصة لتحسين مركزه في قائمة هدافي المارد الأحمر..

يسيطر الأهلي على عرش القارة الإفريقية، كأكثر الأندية فوزًا باللقب برصيد 9 ألقاب، وعلى موعد مع نهائي جديد أمام كايز تشيفز الجنوب إفريقي، قد يحصل فيه على لقبه العاشر في البطولة.

ويمتلك الشياطين الحمر، سجلًا طويلًا ومليئًا بالإنجازات في البطولة، وكما يعلم الجميع، البطولات تحسم بالأهداف، فيمتلك الأهلي قائمة طويلة من الهدافين في دوري أبطال إفريقيا.

مبوتو، أبو تريكة والهدافون التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

ولكن من يتصدر قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وبكم هدفًا؟، هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

من هو هداف الأهلي التاريخي في دوري أبطال إفريقيا؟

يتصدر أسطورة القلعة الحمراء، محمد أبو تريكة قائمة هدافي الشياطين الحمر في البطولة الإفريقية برصيد 31 هدفًا، سجلهم في 88 مباراة بالقميص الأحمر في القارة السمراء.

وكان موسم 2005-2006 هو الأفضل في مسيرة أبو تريكة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إذ أحرز 8 أهداف وصنع هدفين، بينما كان آخر أهدافه رفقة الشياطين الحمر، في شباك أورلاندو بايرتس في نهائي نسخة 2013 من البطولة.

وافتتح التسجيل في شباك كمبالا الأوغندي يوم 19 مارس 2005، عندما سجل هدفين، في فوز الأهلي بسداسية نظيفة.

قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

يأتي في المركز الثاني، خلف أبو تريكة في هدافي القلعة الحمراء، أسطورة الأهلي ورئيس مجلس إدارته الحالي برصيد 27 هدفًا، ويأتي عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في المركز الثالث برصيد 24 هدفًا.

بينما يحل وليد سليمان في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا، وبإمكانه مواصلة رصيده من الأهداف إذ أنه مازال لاعبًا بقميص الأهلي.

ويمتلك كل من علي معلول، ومروان محسن وجونيور أجاي، وصلاح محسن، ومحمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات نفس فرصة وليد سليمان لتحسين مركزهم في قائمة هدافي المارد الأحمر عبر التاريخ.