من يواجه الهلال في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بعد تأهل الهلال السعودي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تعرف على النادي الذي سيواجه الزعيم في دور الـ16 من دوري الأبطال هذا العام؟

بعد سلسلة من الللعب بأعصاب الجماهير، تأهل الهلال إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا 2021، وذلك كأحد أفضل وصفاء المجموعات بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف نادي استقلول وعلى حساب شباب الأهلي وأجمك.

تغير نظام بطولة دوري الأبطال هذا العام، فبعد أن كان يتأهل عن كل مجموعة المتصدر والوصيف، أصبح المتأهلون المباشرون للدور الثاني هم المتصدرون فقط، ويلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني في مجموعاتها.

السبب في هذا التغير، هو زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021، حيث أصبح 40 فريقًا تقسم على 10 مجموعات بعد أن كان العدد هو 32 فريقًا فقط وتقسم على 8 مجموعات.

أضاع الهلا جميع فرصه السانحة للتأهل للدور الثاني كمتصدر، حتى في الجولة الأخيرة كان بحاجة إلى التعادل فقط مع شباب الأهلي بعد خسارة استقلول من أجمك، خسر الزعيم من الشقيق الإماراتي، لكن الحظ أبى إلا أن يستمر أحد أعرق الفرق في آسيا في المسابقة.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وبعد تأهل الهلال لدور 16 في دوري أبطال آسيا 2021، تعرف على الفريق الذي سيواجه الأزرق في الآسيوية هذا العام.

من يواجه الهلال في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام البطولة، فإن متصدر المجموعة الثالثة يواجه وصيف المجموعة الأولى في حال تأهله، وهو ما حدد الفريق الذي سيواجه الهلال في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021.

سيكون الهلال أمام منافس شرس في ثمن نهائي الآسيوية، هو نادي استقلال الإيراني الذي قدم مستوياتٍ جيدة في البطولة في السنوات الأخيرة، ونجح في التأهل كمتصدر عن المجموعة الثالثة التي تواجد بها الدحيل والأهلي السعودي.

من هو نادي استقلال الإيراني؟

نادي استقلال هو أحد أعرق الأندية الإيرانية، فقد تأسس في عام 1945 تحت اسم توجرخه سواران، ثم تغير اسمه في عام 1949 إلى اسم تاج طهران، حتى أصبح مملوكًا لشركة استقلال في 1979 وأخذ اسمها.

حصل الفريق الإيراني على الدوري في 8 مناسباتٍ سابقة كما حقق الكأس 7 مرات، وهو أول فريق يصل للنقطة رقم 1000 في الدوري الإيراني.

ما هو تاريخ نادي استقلال في دوري أبطال آسيا؟

هذه المشاركة هي الثانية عشر في دوري أبطال آسيا في تاريخ نادي استقلال، وتاريخه في المسابقة لا يختلف كثيرًا عن تاريخه في الدوري الإيراني.

وصل الفريق الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا في 4 مناسباتٍ سابقة، وهو ثاني أكثر الأندية وصولاً لهذا الدور بالتساوي مع نادي سيونجنام الكوري، وبعد نادي الهلال الذي وصل للنهائي في 7 مناسباتٍ سابقة.

فاز نادي استقلال بالبطولة الآسيوية مرتين من قبل عامي 1970 و1991، وقد تم اختياره في قائمة نادي القرن في آسيا التي ضمت أفضل 10 أندية في القارة الصفراء في القرن الماضي وتصدرها الهلال، أما الفريق الإيراني فجاء في المركز الثالث خلف يوكوهاما الياباني.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال واستقلال؟

سبق للهلال مواجهة استقلال في 8 مناسباتٍ من قبل جميعها في دوري أبطال آسيا، ولم يسبق لهما أن تواجها في الأدوار الإقصائية من قبل.

كانت المواجهة الأولى في عام 2003، وكان دور المجموعات من مباراة واحدة وفاز بها الزعيم بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وبعد 10 سنواتٍ كاملة، وقع الفريقان في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، وحينها فاز استقلال ذهابًا بهدفين لهدف، وخسر إيابًا بهدفٍ نظيف.

وفي دوري الأبطال 2018، وقع الفريقان في المجموعة الرابعة أيضًا، وخسر حينها الهلال ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1-0، أما المواجهة الأخيرة فكانت في 2019 في المجموعة الثالثة، وفاز استقلال بالذهاب بهدفين لهدف وخسر الإياب بهدفٍ نظيف.

تاريخ مواجهات الهلال واستقلال في دوري أبطال آسيا

المواجهة عدد المباريات فوز الهلال فوز استقلال الهلال - استقلال 7 3 4

أين تقام مباراة الهلال في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2021؟

بحسب نظام دوري أبطال آسيا 2021، سيخوض متصدر كل مجموعة مباراة دور 16 في ملعبه، إلا في حالة واحدة، هي أن يكون الفريقان المتواجهان متصدران لمجموعتيهما.

وبعد تأهل استقلال كمتصدر عن المجموعة الثالثة، وصعود الهلال كمتصدر عن المجموعة الأولى، فمن المقرر أن تقام المباراة في ستاد أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران.

لكن، جرت العادة في السنوات الأخيرة أن لا تخوض الفرق السعودية والإيرانية المباريات إلا في ملاعب محايدة، إلا أن في هذا العام شهد لعب استقلال في مدينة جدة بالسعودية، فهل تُلعب المباراة في إيران؟

متى مباراة الهلال في دور 16 لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم يتحدد موعد مباراة الهلال واستقلال في دور 16 من دوري أبطال آسيا بشكلٍ نهائي حتى الآن، لكن الموعد المبدأي هو أحد يومي 13 و14 سبتمبر 2021.