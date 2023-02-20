من هو منافس الهلال المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023؟

تعرف على منافس الهلال المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23...

تأهل نادي الهلال السعودي، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف.

الهلال يريد مواصلة مشواره في البطولة، للحفاظ على لقبه الذي حققه في آخر نسختين، ومواصلة سلسلة النجاحات، خاصة بعد ارتفاع معنوياته بحصوله على المركز الثاني في مونديال الأندية الماضي.

ومع وصولنا إلى ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، يزداد الحماس والإثارة مع الأمتار الأخيرة من المسابقة، وينتظر الجميع بشغف معرفة منافس الموج الأزرق في ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف على منافس الهلال المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تأهلت أربعة فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، وهم الدحيل بعد تغلبه على مواطنه الريان بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وتأهل فولاد خوزستان بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون رد.

بينما تأهل الشباب السعودي، بعد فوزه على نسف قرشي بهدفين دون رد، وتأهل الهلال بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف لهدف.

الفريق الدولة الدحيل قطر الشباب المملكة العربية السعودية فولاذ خوزستان إيران الهلال المملكة العربية السعودية

من هو منافس الهلال المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد.

متى قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة الغرب هو يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 عند ستاد الثمامة في قطر.

وتُقام القرعة في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة صباحًا بتوقيت الإمارات.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 الثلاثاء 21 فبراير 2023،

09:00 السعودية، 10:00 الإمارات beIN Sports News

ِAFC YouTube

كم مرة وصل الهلال إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا؟

سجل الهلال حافل في البطولات الآسيوية، إذ وصل الموج الأزرق إلى الأدوار الإقصائية في البطولة 17 مرة في تاريخه، كما حقق اللقب أربع مرات، ومثلهم حصل على المركز الثاني.

المرة الأولى التي وصل فيها الهلال إلى الأدوار الإقصائية كان في نسخة 1986 وحينها حصل على المركز الثاني، وكرر الإنجاز ذاته في العام التالي.

وفي نسخة 1991 حصل على البطولة للمرة الأولى، بينما كان الهلال بطل آخر نسختين في البطولة.