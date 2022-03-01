من هو مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل كارتيرون؟

في خطوة متوقعة، قرر نادي الزمالك المصري فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك في أعقاب الجلسة التي جمعت المدرب مع مرتضى منصور رئيس "القلعة البيضاء".

مرتضى منصور، وفي تصريحات أدلى بها أثناء الإعلان عن إقالة كارتيرون، أكد أن الزمالك يسعى للحصول على خدمات مدرب يليق بالنادي.

وقال رئيس الزمالك: "أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة يبحث حاليًا عن مدير فني يليق بالنادي".

وفي التقرير التالي، نتعرف سويًا على كافة التفاصيل الخاصة بمدرب الزمالك الجديد..

من هو مدرب الزمالك في المباراة القادمة أمام فيوتشر؟

بعد رحيل كارتيرون، أعلن الزمالك عن قيام أسامة نبيه نجم "الفارس الأبيض" السابق بمهمة المدرب المؤقت حتى الاستقرار على مدير فني أجنبي جديد.

أسامة نبيه سبق له العمل في الزمالك كمدرب مساعد خلال الفترة بين 2011 و2013، كما عمل مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

ومن المقرر أن يتولى نبيه مهمة قيادة الزمالك فنيًا خلال مواجهة فيوتشر، والتي تقام لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، يوم الأربعاء 2 مارس 2022.

من هو المدرب الأجنبي المرشح لتدريب الزمالك؟

تقارير صحفية مصرية أكدت وجود عدد كبير من المرشحين لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة، ويأتي الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق على رأس هذه القائمة.

وإلى جانب كوبر، تردد اسم السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، والبرتغالي جايمي باتشيكو الذي سبق له أيضًا تدريب "القلعة البيضاء".

ويوجد اسم في القائمة لم يتم الكشف عنه، وتم التأكيد على أنه مدرب إسباني لم يسبق له التدريب في مصر، ولم يتم استبعاد اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدرب السابق للزمالك أيضًا من القائمة.

ومن جانبه، كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك، حقيقة تلك التقارير.

وقال في تصريحات مع محطة "ميجا إف إم" الإذاعية المصرية: "نتحدث عن 7 أو 8 أسماء مرشحة لقيادة الفريق، المدرب الجديد يجب أن يكون صاحب شخصية قوية وله دوافع وتاريخ، ندور في دائرة مفرغة من الأسماء منذ سنوات".

وأضاف:"لضيق الوقت نجري الاجتماعات مع المدربين المرشحين عبر الإنترنت ونتحدث في كل الأمور وكل التفاصيل، ويفضل أن يكون المدرب خبيرًا في الكرة الإفريقية".

وتابع: "باتشيكو ليس في حساباتنا، هناك قضية بينه وبين النادي نحاول حلها وديًا، لا نريد خلط الأمور، كما أن هيكتور كوبر ليس في حساباتنا، من الشرف ذكر اسمه، لكننا تواصلنا معه منذ سنوات ورد بأنه اعتزل تدريب الأندية".

لماذا رحل كارتيرون عن تدريب الزمالك؟

جاء رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك بسبب سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك المباراة الأولى له بعد العودة من فترة التوقف بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي جاءت أمام سموحة بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

كما يعاني الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يحصد سوى نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات في دور المجموعات.

وتعادل الزمالك بنتيجة 2-2 أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في استاد القاهرة في الجولة الأولى، ثم فقد نقطتين ثمينتين أمام ساجرادا الأنجولي المتواضع بالتعادل السلبي، وفي مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، خسر أمام الوداد المغربي في المغرب بنتيجة 3-1.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، ويحتاج إلى الفوز في المباريات المقبلة كلها لإحياء حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي.