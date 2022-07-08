تعرف على روي فيتوريا المرشح لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر، وما هي أبرز إنجازاته مع الفرق التي دربها في مسيرته..

قرر اتحاد الكرة المصري، إقالة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية بأقل من شهر ونصف لتراجع الأداء.

وتولى إيهاب جلال، مهمة تدريب الفراعنة، خلفًا لكارلوس كيروش، الذي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية، وفشل في الوصول إلى كأس العالم 2022، أمام السنغال بركلات الترجيح.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن اتحاد الكرة المصري يبحث عن مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال مع الفراعنة، وارتفعت أسهم روي فيتوريا، وأصبح واحد من أبرز تلك الأسماء التي قد تتولى مسؤولية تدريب الفراعنة في الفترة القادمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على روي فيتوريا، المرشح لتدريب منتخب مصر في الفترة القادمة، وما هي أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية.

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب منتخب مصر؟

ولد فيتوريا في البرتغال يوم السادس عشر من أبريل لعام 1970، وبدأت مسيرته كلاعب منذ عام 1988 حتى 2003، ولكنه قرر الاعتزال وهو في سن الـ 32، بعدما أدرك أنه لن يشارك مع أي من الفرق الكبيرة التي يطمح في ارتداء قمصانها.

وبعد اعتزاله بدأ فيتوريا مسيرته التدريبية سريعًا، عندما تولى تدريب فريق فيلافرانكينسي، ولكن بدايته لم تكن الأفضل على الإطلاق إذ تلقى خبر وفاة والديه في حادث سير، ولكن المدرب البرتغالي تماسك وباشر عمله مع فريق فيلافرانكينسي لمدة موسم، قبل أن يتولى تدريب فريق بنفيكا للشباب.

وفي عام 2006 انضم فيتوريا لتدريب فريق فاتيما، والذي نجح في قيادته إلى الدرجة الثانية في البرتغال للمرة الأولى في تاريخه، واستمر مع الفريق أربع سنوات، وانتقل بعدها إلى فريق باسوش دي فيريرا، الذي نجح في الوصول معه إلى نهائي كأس رابطة البرتغال في موسم 2010-11، وبنهاية هذا الموسم انضم فيتوريا لتدريب جيماريش.

وشهدت فترة فيتوريا مع جيماريش، النجاح الأول للمدرب البرتغالي، وتحقيق أول لقب له في مسيرته التدريبية، قبل أن ينتقل لتدريب بنفيكا والذي تألق معه بشكل كبير وسيطر على البطولات في الفترة من 2015-2019.

وفي عام 2019، تغيرت مسيرة فيتوريا بشكل كبير، برحلة جديدة إلى المنطقة العربية، ليتولى مهمة تدريب نادي النصر السعودي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في عام 2021.

من المرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر؟

كشفت التقارير الصحفية المصرية، عن دخول العديد من الأسماء لقائمة المرشحين لخلافة إيهاب جلال، في تدريب الفراعنة، ولكن لعل أبرز تلك الأسماء هو كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة، ولكنه رفض العمل مع اتحاد الكرة الحالي، بالرغم من ترحيبه بالفكرة.

حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس 🗣



"إيهاب جلال متواجد في أمريكا وجميع هواتفه مغلقة".



"جمال علام كان غير قادر على الوصول له من أجل إبلاغه بقرار رحيله". 👀



"تحدثت مع وكيله تامر النحاس وأبلغته بالقرار". ❌ pic.twitter.com/JGwICQ3sCu — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 17, 2022

كما يعد رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق مرشحًا كبيرًا لتدريب الفراعنة، ولكن بحسب ما ذكرته الصحافة المصرية، فإن المدرب السويسري اعتذر لاتحاد الكرة بسبب عدم رغبته في العمل بالمنطقة العربية، كما اقترب باتريس بوميل، من تدريب الفراعنة، ولكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في نهايتها.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وبخلاف كيروش وفايلر، هناك العديد من الأسماء على طاولة اتحاد الكرة، لاختيار مدرب الفراعنة القادم منهم، ومن بين تلك الأسماء الفرنسي تيري هنري، بالإضافة إلى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

ما هي أبرز إنجازات روي فيتوريا في مسيرته؟

كما ذكرنا سابقًا أولى بطولات فيتوريا، كانت مع فريق جيماريش، والذي حقق معه بطولة كأس رابطة البرتغال في موسم 2012-13، ولكن النجاح الحقيقي للمدرب المخضرم كان مع بنفيكا، والذي حقق معه بطولة الدوري مرتين على التوالي في موسمين 2015-16، 2016-17، بالإضافة إلى لقبي كأس البرتغال، وكأس الرابطة، والسوبر البرتغالي.

وبعد انتقاله إلى النصر، نجح فيتوريا مع العالمي تحقيق بطولة الدوري السعودي في موسم 2018-19، للمرة الأولى بعد غياب أربع مواسم، بالإضافة إلى السوبر السعودي لعام 2019.