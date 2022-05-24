من هو تود بويلي مالك تشيلسي الجديد؟ وكم تبلغ ثروته؟

باتت مسألة بيع نادي تشيلسي إلى المالك الجديد "تود بويلي" مسألة وقت، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موافقتها على إتمام الصفقة.

ومع نقل الملكية الجديدة، سيرحل رومان أبراموفيتش عن النادي رسميًا بعد عدة سنوات قضاها الروسي في صناعة الفريق وتحسين جودته.

أما عن المالك الجديد، فهناك بعض الشكوك حول رغبته في الاستمرار بدعم الفريق بشكل يتيح له المواصلة على المنافسة، وذلك يجعلنا نتعرف سويًا على شخصية بويلي.

من هو تود بويلي؟

بويلي هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي، وكان قد ذهب إلى المدرسة بولاية ماريلاند قبل أن ينتقل إلى إنجلترا للدراسة في كلية لندن للاقتصاد.

ومن هناك قضى بعض الوقت في العمل في "Citibank" و"CS First" في بوسطن قبل أن ينتقل إلى "Guggenheim Partners" في عام 2001، حيث أطلق أعمال الاستثمار الائتماني لتلك الشركة وأصبح بعد ذلك رئيسًا لها.

A Todd Boehly-led consortium is the preferred bidder to take over Chelsea, subject to approval from both the Premier League and the United Kingdom government 🔵 pic.twitter.com/js0XF0qWhJ — GOAL (@goal) April 29, 2022

وفي عام 2013، أبرم صفقة بين "Time Warner Cable" و"Los Angeles Dodgers" لإنشاء "SportsNet LA" وهي شبكة تبث كل الأشياء المتعلقة بلعبة البيسبول.

وبعد ذلك بعامين، في عام 2015، جمع بويلي بعض الأصول الخاصة بـ "Guggenheim" لتأسيس شركة "Eldridge Industries" وهي شركة قابضة تمتلك حصصًا في التمويل والإعلام والرياضة، وشركات العقارات والتكنولوجيا.

ما هي ثروة تود بويلي؟

تبلغ ثروة الرجل البالغ من العمر 46 عامًا، وفقًا لمجلة فوربس، حوالي 3.6 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار).

وكان بويلي قد حاول أن يشتري تشيلسي في عام 2019، حيث قدم عرضًا بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار).

ما هي الفرق الرياضية الأخرى التي يمتلكها تود بويلي؟

بويلي هو أحد ملاك نادي "Los Angeles Dodgers" الحاصل على بطولة الدوري 7 مرات، في لعبة البيسبول.

كما أنه يمتلك حصصًا في فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، بطل الدوري الاميركي للمحترفين 17 مرة، وفريق كرة السلة النسائي "لوس أنجلوس سباركس".

ما هي خطط تود بويلي لتشيلسي؟

Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆

Champions League 🏆🏆

Club World Cup 🏆

FA Cup 🏆🏆🏆🏆🏆

Europa League 🏆🏆

EFL Cup 🏆🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆

Community Shield 🏆🏆



Chelsea won 21 trophies in 19 years under Roman Abramovich's ownership 🔵 pic.twitter.com/pXL3OFMY8p — GOAL (@goal) March 3, 2022

تنتظر جماهير البلوز المالك الجديد وما سوف يقدمه للنادي الكبير، خاصةً بعد رحيل أبراموفيتش الرجل الذي كان يعشق كرة القدم ويدعم الفريق بشكل مستمر.

وعن ذلك، قال بويلي أثناء حديثه في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس: "لا يوجد شيء مثل الرياضة لإثارة الشغف، وإذا كان لديك طموح، فلديك أشخاص يهتمون بالأشياء".

وواصل: "وإذا كان لديك أشخاص يهتمون بالأشياء، فلديك فرصة رائعة، وفي الحقيقة، يتعلق الأمر بتنظيم تلك التجربة، وإمكانية الوصول، وتلك الفرصة".

فيبدو أن المستثمر الأمريكي رجل شغوف بالرياضة والعمل المنظم، وهو ما قد ينجح مع منظومة الدوري الإنجليزي، ولعل أبرز مثال على المؤسسة المنظمة وتفوقها في إنجلترا هو ما حدث مع ليفربول من تقدم مذهل.

متى يتولى بويلي رئاسة تشيلسي؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الموافقة على بيع نادي تشيلسي لملاكه الجدد، مما يوضح أنه لا يتبقى سوى اللمسات التعاقدية الأخيرة بين الحكومة وتود بويلي.

إعلان توليه ملكية النادي مسألة وقت، ربما يحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الأخبار المتداولة عن اقتراب عملية البيع.