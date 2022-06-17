تعرف على باتريس بوميل المرشح لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر، وما هي أبرز إنجازاته مع الفرق التي دربها في مسيرته..

قرر اتحاد الكرة المصري، إقالة إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد توليه المسؤولية بأقل من شهر ونصف لتراجع الأداء.

وتولى إيهاب جلال، مهمة تدريب الفراعنة، خلفًا لكارلوس كيروش، الذي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية، وفشل في الوصول إلى كأس العالم 2022، أمام السنغال بركلات الترجيح.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن اتحاد الكرة المصري يبحث عن مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال مع الفراعنة، ولعل باتريس بوميل واحد من أبرز تلك الأسماء التي قد تتولى مسؤولية تدريب الفراعنة في الفترة القادمة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على باتريس بوميل، المرشح لتدريب منتخب مصر في الفترة القادمة، وما هي أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية.

من هو باتريس بوميل المرشح لتدريب منتخب مصر؟

باتريس بوميل هو مدرب فرنسي، ولد في مدينة أرليز في جنوب فرنسا يوم الرابع والعشرين من أبريل لعام 1978، وأظهر اهتمامًا كبيرًا بكرة القدم منذ صغره خاصة أن والده كان لاعب كرة قدم أيضًا.

اهتمام بوميل بكرة القدم كان مختلفًا، لقد كان شغوفًا بالتدريب منذ طفولته، وتولى مهمة تدريب براعم فريق نيم الفرنسي تحت 9 سنوات، قبل أن يتجه لدراسة التربية الرياضية.

وبدأ بوميل انطلاقته الحقيقية في عالم التدريب، عندما اجتمع مع مواطنه هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، وشغل معه منصب المدرب المساعد لمنتخبات زامبيا، وساحل العاج، وأخيرًا منتخب المغرب.

وبعد رحيل رينارد من تدريب المنتخب المغربي، تولى بوميل مهمة تدريب منتخب المغرب الأولمبي ولكنه فشل معه في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليعود بعدها إلى ساحل العاج ولكن هذه المرة هو الرجل الأول في الجهاز الفني.

من المرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب منتخب مصر؟

كشفت التقارير الصحفية المصرية، عن دخول العديد من الأسماء لقائمة المرشحين لخلافة إيهاب جلال، في تدريب الفراعنة، ولكن لعل أبرز تلك الأسماء هو كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة، ولكنه رفض العمل مع اتحاد الكرة الحالي، بالرغم من ترحيبه بالفكرة.

حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس 🗣



"إيهاب جلال متواجد في أمريكا وجميع هواتفه مغلقة".



"جمال علام كان غير قادر على الوصول له من أجل إبلاغه بقرار رحيله". 👀



"تحدثت مع وكيله تامر النحاس وأبلغته بالقرار". ❌ pic.twitter.com/JGwICQ3sCu — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 17, 2022

كما يعد رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق مرشحًا كبيرًا لتدريب الفراعنة، ولكن بحسب ما ذكرته الصحافة المصرية، فإن المدرب السويسري اعتذر لاتحاد الكرة بسبب عدم رغبته في العمل بالمنطقة العربية.

وبخلاف كيروش وفايلر، هناك العديد من الأسماء على طاولة اتحاد الكرة، لاختيار مدرب الفراعنة القادم منهم، ومن بين تلك الأسماء الفرنسي تيري هنري، بالإضافة إلى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق.

ما هي أبرز إنجازات باتريس بوميل في مسيرته؟

كما ذكرنا سابقًا باتريس بوميل صاحب الـ 44 عامًا، كان في معظم مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا لمواطنه هيرفي رينارد، وفي خلال تلك الفترة، شارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 7 مرات مع ثلاثة منتخبات مختلفة، 6 منهم كان مساعدًا لرينارد، وشهدت نسخة 2021 قيادته لمنتخب ساحل العاج كمدير فني لأول مرة في مسيرته.

مع رينارد نجح بوميل في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2012 مع منتخب زامبيا للمرة الأولى والوحيدة في تاريخهم، ثم عاد من جديد وحقق اللقب ذاته ولكن هذه المرة مع ساحل العاج في نسخة 2015.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ومع منتخب المغرب نجح رينارد وبوميل، في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى لأسود الأطلس بعد غياب استمر 20 عامًا.

وعانى بوميل مع ساحل العاج من سوء حظ، إذ فقد حظوظه في الوصول إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بعد الخسارة من الكاميرون في الجولة الأخيرة، وسقوطه أمام مصر بركلات الترجيح في كأس الأمم الإفريقية 2021، ليقرر الاتحاد الإيفواري عدم تجديد عقده في مارس الماضي.