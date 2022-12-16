ريال مدريد حصل على موهبة بالميراس بعد منافسة شرسة مع كبار الأندية الأوروبية، فمن هو إندريك لاعب الميرينجي الجديد..

أعلن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي توصله إلى اتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع اللاعب إندريك، بداية من عام 2024.

لن يتمكن لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب من اللعب لريال مدريد حتى عام 2024 لأنه قاصر ولذلك سيكون عليه إما التدرب مع الفئات الأدنى في الفريق الملكي، أو البقاء داخل البرازيل لحين وصول هذا الأجل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف أكثر على إندريك لاعب ريال مدريد.

من هو إندريك لاعب ريال مدريد الجديد؟

ولد إندريك في برازيليا يوم 21 يوليو لعام 2006، وبدأ مسيرته مع كرة القدم مبكرًا، وكان البداية الحقيقية وهو في سن العاشرة، عندما انضم إلى نادي بالميراس، الذي قدم عرضًا مغريًا له هو وعائلته من خلال العيش في مكان ما بالقرب من أكاديمية ألفيفيردي لكرة القدم، بالإضافة إلى وظيفة في ملعب التدريب لوالده دوجلاس.

وظهر اللاعب الشاب لأول مرة مع فريق بالميراس تحت 17 عامًا في سن 14، قبل أن ينتقل إلى فريق تحت 20 عامًا بعد عام. في عام 2021، دخل التاريخ من خلال كونه أول لاعب يظهر في نهائيات ولاية ساو باولو تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا في نفس الموسم، وحقق لقبه الحادي عشر في يناير 2022.

ما هي تفاصيل عقد إندريك مع ريال مدريد؟

علمت مصادر "جول" بأن ريال مدريد سوف يدفع ما إجماله 72 مليون يورو، بواقع 60 مليون يورو كقيمة للصفقة، و12 مليون لتغطية الحسابات الضريبية، وسيكون ذلك على دفعات لحين وصول اللاعب إلى سانتياجو برنابيو في 2024.

ولم يتم الكشف حتى الآن بشكل رسمي، عن أي تفاصيل تخص مدة عقد اللاعب، أو الراتب الذي سيحصل عليه خلال فترته مع الميرينجي، ومن المنتظر الكشف عن تلك التفاصيل باقتراب انتقال اللاعب إلى الملكي في عام 2024.

ما هي أبرز إنجازات إندريك لاعب ريال مدريد الجديد؟

إندريك هو أصغر لاعب في تاريخ بالميراس يلعب مع الفريق الأول وحينها كان عمره 16 عامًا وشهرين، كما يعد أصغر لاعب يسجل هدفًا وكان حينها صاحب 16 عامًا وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى كونه اللاعب الوحيد الذي فاز بالألقاب في جميع فئات النادي

وفي عام 2022، نجح اللاعب صاحب الـ 16 عامًا، من تسجيل ثلاثة أهداف، وصنع هدفًا في سبع مباريات بالدوري البرازيلي، كما فاز بكأس ساو باولو جونيور، واختير أفضل لاعب في الدوري البرازيلي تحت 20 عامًا وكأس البرازيل تحت 17 عامًا.