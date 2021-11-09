من هو الهداف التاريخي لمنتخب عمان؟

تطور منتخب عمان، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة واتخذ مسارًا تصاعديًا، للاقتراب أكثر من منصات التتويج، ليضع نفسه بين المنتخبات العربية القوية.

وكانت آخر ألقاب المنتخب العماني حصوله على بطولة خليجي 23، في 2017 والتي كانت على حساب المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح.

وعلى مدار التاريخ، ضم المنتخب العماني العديد من اللاعبين المميزين، على رأسهم بكل تأكيد علي الحبسي الذي تألق في الملاعب الأوروبية والاحتراف، بالإضافة للهداف المخضرم هاني الضابط، وعماد الحسني وغيرهم.

وستأمل الخناجر العمانية، أن تخطف الأنظار وتحقق إنجازًا جديدًا لها في ظل مشاركتها في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها الأراضي القطرية الشهر المقبل، وهذا لن يتحقق إلا بوجود خط هجوم قوي.

وعلى ذكر خط الهجوم القوي، سنستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، الهداف التاريخي لمنتخب عمان.

من هو الهدف التاريخي لمنتخب عمان؟

يتربع هاني الضابط على قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب عمان برصيد 43 هدفًا، نجح في تسجيل مع الأحمر في الفترة من 1997 وحتى 2004، ويليه عماد الحسني صاحب الـ 38 هدفًا والذي نجح في تسجيلهم خلال 126 مباراة.

بينما يتساوى الثنائي عبد العزيز المقبالي وفوزي بشير بـ 30 هدفًا لكل منهما.