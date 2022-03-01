من هو الهداف التاريخي لليفربول؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

يومًا بعد آخر، يثبت النجم المصري محمد صلاح أقدامه كأحد أفضل المهاجمين في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، رغم أنه لاعب جناح في المقام الأول.

محمد صلاح، الذي انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، تمكن من تسجيل أكثر من 150 هدفًا مع ليفربول في 235 مباراة حتى الآن في كافة المسابقات.

أهداف صلاح جعلته يدخل قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا في تاريخ ليفربول، وهو اللاعب الوحيد النشط حاليًا في هذه القائمة.

لكن، من هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول؟ وما هو ترتيب محمد صلاح في القائمة؟

هذا ما سيجيب عليه "جول GOAL" في التقرير التالي..

ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

من هو هداف ليفربول التاريخي؟

يعد إيان راش هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول، بعد أن تمكن من تسجيل 364 هدفًا بقميص "الريدز" في 660 مباراة في كافة المسابقات.

راش لعب مع ليفربول على فترتين، الأولى بين 1980 و1987، والثانية بين 1988 و1996.

ورغم ذلك، إلا أن راش ليس الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد أن سجل 229 هدفًا، حيث يسبقه نجمان في هذه القائمة هما روجر هانت وجوردون هودسون بتسجيل 244 و233 هدفًا.

ما هو ترتيب صلاح في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول؟

يحتل صلاح حاليًا المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول برصيد 152 هدفًا سجلها في 235 مباراة في كافة البطولات.

صلاح نجح مؤخرًا في تخطي هاري تشامبرس الذي تراجع إلى المركز العاشر في القائمة، كما تفصل "الملك المصري" ستة أهداف فقط ليعادل الأسطورة مايكل أوين في المركز الثامن.