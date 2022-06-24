من هو الهداف التاريخي للكلاسيكو؟

جول يلقي نظرة على أفضل الهدافين في تاريخ مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة..

يعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أحد أهم المباريات في كرة القدم، وشارك فيها على مر التاريخ عدد من أفضل اللاعبين.

فيرينتس بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو وراؤول جزء من أبرز نجوم الكلاسيكو في السنوات الماضية، ولحق بهم مؤخرًا الثنائي الأبرز في السنوات الأخيرة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

لكن، من هم أفضل الهدافين في تاريخ مباراة الكلاسيكو؟ جول يلقي نظرة على القائمة في هذا التقرير.

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من الهداف التاريخي للكلاسيكو؟

ليس من الغريب أن يكون ليونيل ميسي هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الكلاسيكو بـ26 هدفًا أحرزهم لبرشلونة ضد ريال مدريد.

رصيد الأرجنتيني في مباريات الكلاسيكو هو الأكبر، ويتقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو كريستيانو رونالدو المتساوي مع دي ستيفانو في المركز الثاني برصيد 18 هدفًا.

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 ليونيل ميسي برشلونة 26 =2 ألفريدو دي ستيفانو ريال مدريد 18 =2 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 18 4 راؤول ريال مدريد 15 =5 سيزار برشلونة 14 =5 فرانشيسكو خينتو ريال مدريد 14 =5 فيرينتس بوشكاش ريال مدريد 14 8 سانتيانا ريال مدريد 12 =9 كريم بنزيما ريال مدريد 11 =9 لويس سواريز برشلونة 11 =11 هوجو سانشيز ريال مدريد 10 =11 خوانيتو ريال مدريد 10 =11 جوسيب ساميتير برشلونة / ريال مدريد 10 14 إستانيسلاو باسورا برشلونة 9 =15 خايمي لازكانو ريال مدريد 8 =15 باهينيو ريال مدريد 8 =15 إيفان زامورانو ريال مدريد 8 =15 سابينو باريناجا ريال مدريد 8 =15 يولوجيو مارتينيز برشلونة 8 =15 لويس سواريز برشلونة 8 =15 سانتياجو بيرنابيو ريال مدريد 8

يأتي نجم ريال مدريد السابق راؤول بعدهم برصيد 15 هدفًا، في حين يتعادل سيزار رودريجيز وفرانشيسكو خينتو وبوشكاش بـ14 هدفًا لكل منهم، أما كريم بنزيما فيمتلك 11 هدفًا بالتساوي مع لويس سواريز نجم برشلونة السابق.