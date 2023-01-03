من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي؟

تعرف على الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي؟ ومن أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في البطولة؟

ينتظر عشاق الكرة العربية والخليجية بشكل خاص بفارغ الصبر انطلاقها بعد أيام قليلة، لذلك يبدؤون في قراءة دفاتر تلك البطولة واستعادة تاريخها بمنتهى الشغف.

في هذا الصدد، لا يمكن أن ننسى الألقاب الفردية التي ميزت هذه البطولة والتي تشير إلى الإرث الكبير لها.

"خليجي 25" هو اسم البطولة، 25 نسخة سابقة من البطولة بصم فيها العديد من الهدافين التاريخيين للكرة الخليجية على أهداف لا تنسى.

التاريخ يكرر نفسه من جديد وينتظر الكل هدافًا جديدًا تكون له الريادة بين هدافي الكرة الخليجية في البطولة التي يستضيفها العراق.

في السطور التالية نتعرف سويًا على الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي قبل انطلاق بطولة خليجي 25.

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج؟

الكويتي جاسم يعقوب هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج العربي برصيد 18 هدفًا، لكن الفروقات بسيطة بينه وبين أصحاب المراكز التالية ومنهم اثنان لا يزالان يمارسان اللعبة.