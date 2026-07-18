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علي سمير

سجل الهدافين التاريخيين لكأس العالم

كأس العالم
ليونيل ميسي
البرازيل
ألمانيا
الأرجنتين
فرنسا
كيليان مبابي

جول يلقي نظرة على أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم

أصبح كيليان مبابي، نجم إنجلترا، هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًا متجاوزًا ليونيل ميسي.

ميسي سجل  للأرجنتين ضد مصر ليصل إلى 21 هدفًا في 33 مباراة، بينما يتواجد كلوزه في المركز الثالث الذي يمتلك 16 هدفًا ولكن في 24 مباراة مع ألمانيا.

وقبل كلوزه كان هناك المهاجم البرازيلي الأسطوري رونالدو في صدارة الترتيب برصيد 15 هدفًا في 19 مباراة موزعة على أربع بطولات كأس العالم.

وفاز المهاجم الأيقوني بالحذاء الذهبي في 2002 بعدما سجل ثمانية أهداف بالمسابقة التي حسمت لقبها البرازيل.

ولكن رونالدو فقد صدارته بعدما تخطاه كلوزه في نصف نهائي مونديال 2014 ضد البرازيل، خلال المواجهة التي سحق فيها المانشافت على منتخب السيليساو 7-1 على أرضه ووسط جماهيره.

ويلي رونالدو أسطورة أخرى في ألمانيا وهو جيرد مولر الذي سجل 14 هدفًا في نسختين فقط وهما 1970 و1974، وينضم له جاست فونتين وساندرو كوتشيس باعتبارهم الثلاثي الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم.

Thomas Muller 2010 World CupGetty Images

ترتيب هدافين كأس العالم عبر التاريخ

المركزاللاعبالمنتخبالأهدافالمباريات
1كيليان مبابيفرنسا2222
2ليونيل ميسيالأرجنتين2133
3ميروسلاف كلوزهألمانيا1624
4رونالدوالبرازيل1519
=5جيرد مولرألمانيا الغربية1413
=5هاري كينإنجلترا1418
7جاست فونتينفرنسا136
8بيليهالبرازيل1214
=9يورجن كلينسمانألمانيا الغربية1117
=9ساندور كوتشيسالمجر115
=9كريستيانو رونالدوالبرتغال1127
=12هيلموت رانألمانيا الغربية1010
=12جاري لينيكرإنجلترا1012
=12جابرييل باتيستوتاالأرجنتين1012
=12توفيلو كوبيلاسبيرو1013
=12توماس مولرألمانيا1016
=12جريجور لاتوبولندا1020
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