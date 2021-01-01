من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟

كانت مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 1990 هي الثانية في تاريخه، فمن هو المدير الفني الذي قاد المنتخب المصري في مونديال إيطاليا 1990؟

رغم امتلاك المنتخب المصري لتاريخ طويل في القارة السمراء، هناك دائمًا عقدة عانت منها الأجيال على مر التاريخ، وهي المشاركة في كأس العالم.

الفراعنة هم الأبطال التاريخيون لكأس أمم إفريقيا، حيث رفعوا الكأس في 7 مناسباتٍ سابقة، وعلى النقيض تمامًا، لم يشاركوا في المونديال إلا 3 مراتٍ فقط.

كانت المشاركة الأولى لمصر في كأس العالم عندما كانت البطولة وليدة، وذلك في نسخة 1934، ثم انتظر الفراعنة عقود وعادوا للمونديال في إيطاليا 1990، وبعد 28 عامًا جاءت المشاركة الثانية في روسيا 2018.

من هي أكثر دولة حصلت على كأس العالم؟

كان مدرب مصر في الظهور الأول هو الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي الظهور الأخير عام 2018 كان المدرب هو الأرجنتيني هيكتور كوبر، فمن كان مدرب المنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟

من هو المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟

كان المدير الفني للمنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990، هو محمود الجوهري، والذي يعتبر أحد أهم رموز الكرة المصرية عبر تاريخها.

استعان الجوهري في المونديال بنجوم حفروا أسمائهم بحروفٍ من نور في تاريخ الكرة المصرية، ونسج تشكيلة من الشباب والخبرة قادها في ذلك الوقت حارس الأهلي ثابت البطل.

أبرز الأسماء التي تواجدت في تشكيل محمود الجوهري في كأس العالم في إيطاليا 1990، الهداف التاريخي للكرة المصرية حسام حسن والذي كان يبلغ من العمر في ذلك التوقيت 23 عامًا، كذلك هاني رمزي وربيع ياسين وأشرف قاسم والعديد والعديد من الأسماء.

تواجد لاعبين محترفين فقط في تشكيل المنتخب المصري في كأس العالم 1990، هما مجدي عبد الغني الذي كان يلعب في نادي بيرا مار البرتغالي، ومجدي طلبه لاعب نادي باوك اليوناني.

ماذا قدم المنتخب المصري في كأس العالم في إيطاليا 1990؟

وقع المنتخب المصري في مجموعة قوية في كأس العالم في إيطاليا 1990، ضمت الثلاثي إنجلترا وجمهورية آيرلندا وهولندا.

كانت المباراة الأولى للفراعنة أسطورية، حيث نجحوا في الخروج بنقطة ثمينة من الطواحين بالتعادل بهدفٍ لمثله، وواصل المصريون كتابة التاريخ وتعادلوا مع آيرلندا في المباراة الثانية، لكنهم خسروا في المباراة الأخيرة من المنتخب الإنجليزي، وودعوا البطولة من الباب الكبير، بعد أن كان الفاصل بينهم وبين المنتخب الهولندي الذي حسم بطاقة التأهل الثالثة هو نقطة واحدة.