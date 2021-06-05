من هو إريك جارسيا؟ مدافع مانشستر سيتي العائد لبرشلونة

كل ما تريد معرفته عن مدافع برشلونة الجديد إريك جارسيا، والذي انضم قادمًا من مانشستر سيتي بعد أن تخرج من أكاديمية لاماسيا، من هو وما تفاصيل الصفقة؟

أعلن نادي برشلونة في بداية يونيو 2021 عن ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهي ضم المدافع الشاب إريك جارسيا من نادي مانشستر سيتي.

عانى برشلونة في السنوات الأخيرة على مستوى الدفاع، وذلك بسبب الإصابات التي ضربت عدد من مدافعي الفريق، وتقدم قائد الدفاع جيرارد بيكيه في العمر.

وجد النادي الكتالوني الحل في استعادة نجمع الشاب إريك جارسيا، والذي تخرج في الأصل من أكاديمية لاماسيا قبل أن ينضم لنادي مانشستر سيتي.

فمن هو إريك جارسيا وما هي تفاصيل صفقة برشلونة الثانية في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

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من هو إريك جارسيا؟

إريك جارسيا هو لاعب إسباني ولد في مدينة برشلونة في 9 يناير 2001، أي أنه قريب من إتمام عامه 21.

انضم جارسيا لأكاديمية لاماسيا وهو في سن السابعة في 2008، وظل فيها حتى عام 2017، حيث انتقل إلى فريق الشباب لنادي مانشستر سيتي.

خلال موسمه الأول في السيتي، قاد فريق تحت 18 عامًا ولعب لفريق تحت 19 عامًا في دوري أبطال أوروبا للشباب.

انضم إلى الفريق الأول خلال المعسكر التحضيري لموسم 201819 في الولايات المتحدة، وفي 18 ديسمبر 2018، ظهر جارسيا لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، وذلك في ربع نهائي كأس الرابطة ضد ليستر سيتي.

لعب في قلب الدفاع مع نيكولاس أوتاميندي، وانتهت المباراة بنتيجة 1–1، وفاز سيتي بركلات الترجيح.

ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في 21 سبتمبر 2019 عندما دخل كبديل في الدقيقة 63 لأوتاميندي في الفوز 8-0 على واتفورد.

استمر جارسيا في اللعب بصورة شبه أساسية حتى 17 يونيو 2020، حيث تعرض لإصابة أفقدته في مباراة آرسنال التي كانت الأولى لمانشستر سيتي بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وفي 6 أغسطس 2020، أعلن مدرب السيتي بيب جوارديولا رفض إريك جارسيا تجديد عقده مع الفريق، ولم يظهر منذ ذلك الحين حتى أعلن برشلونة في 1 يونيو 2021 عن ضمه.

مثل جارسيا منتخبات إسبانيا تحت 17 و19 و21 عامًا، وفاز بكأس أمم أوروبا للشباب تحت 17 عامًا في 2017، وحصل على المركز الثاني في كأس العالم لنفس الفئة في نفس العام، كما حصل على كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عامًا في 2019.

انضم للمنتخب الأول في 20 أغسطس 2020، وخاض مباراتين في دوري أمم أوروبا ضد ألمانيا وأوكرانيا، وقد انضم لقائمة المنتخب الإسباني في يورو 2020.

بطولات إريك جارسيا

الفريق / المنتخب البطولة مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، كأس الرابطة الإنجليزية 2019-20، الدرع الخيرية 2019 منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا كأس أمم أوروبا 2017 منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا كأس أمم أوروبا 2019

ما هي مدة عقد إريك جارسيا مع برشلونة؟

بحسب ما ذكر بيان نادي برشلونة فاللاعب اتفق على الانضمام لمدة خمسة أعوام تبدأ في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وسيبدأ العقد مع رحيله رسميًا من مانشستر سيتي في 1 يوليو 2021، وينتهي في 30 يونيو 2026.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد إريك جارسيا مع برشلونة؟

يجبر القانون الإسباني أي شخص أو كيان اعتباري على وضع بند يسمح بفسخ التعاقد في كل العقود المبرمة تحت مظلته.

لذلك وضع برشلونة بندًا قيمته 400 مليون يورو لفسخ عقد إريك جارسيا، للتأكد من صعوبة دفع ذلك المبلغ بأي شكل من الأشكال.