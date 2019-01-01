جزائري مغمور - من هو أقدم نادي عربي وإفريقي في التاريخ؟

العودة قديمًا تقودنا إلى عام 1897 وبالتحديد بحي الدرب بمدينة وهران الجزائرية

يبقى الهدف الأساسي من إقامة أي نادٍ لكرة القدم هو ممارسة اللعبة بشكل أساسي، ولكن الأمر في الجزائر كان مختلفًا، حيث شهد فبراير 1897 تأسيس أقدم نادٍ عربي وإفريقي في التاريخ وهو نادي حرية وهران الذي لم يكتسب شهرة كبيرة بعد ذلك.

وبالتأكيد عند الحديث عن أقدم ناد عربي في التاريخ، فهناك الكثير من الأقاويل والجدل حول هذا الأمر، لذلك عملنا في هذا الموضوع بعد بحث طويل للكشف عن النادي العربي الأقدم في التاريخ.

العودة قديمًا تقودنا إلى عام 1897 وبالتحديد بحي الدرب بمدينة وهران الجزائرية، حيث بدأت الفكرة من بعض المستوطنين الفرنسيين الذين حاولوا ممارسة لعبة كرة القدم.

النادي العربي الأقدم في التاريخ تأسس على يد المستوطنين الأوروبيين تحت اسم نادي رياضي وهران وفي سنة 1921، تمّ دمجه مع نادٍ آخر هو نادي حرية وهران، وحصل بعد ذلك على اسم نادي رياضي حرية وهران.

الهدف الأساسي من إقامة النادي كان أعداد شباب الحي لممارسة الرياضات المختلفة مثل : ألعاب القوى ، رفع الأثقال المصارعة ،وضمان مشاركتهم في مهرجانات الحي وكذلك الأحداث الثقافية المختلفة، إلا أنه كان هناك تصميم من قادة النادي على دخول كرة القدم ضمن الرياضات بالنادي.

وبدأ النادي ذو الأصول العربية والفكرة القادمة من الغرب الأوروبي اللعب بقميص مكون من اللونين الأحمر والأبيض.

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الأمر المؤكد أن معظم اللاعبين أو جميعهم من الأصول الأوروبية الاستيطانية المقيمة في الجزائر، ولم يتواجد بينهم لاعبين عرب بارزين.

وخلال مسيرته بعد ذلك تمكن النادي من تحقيق أكثر من لقب، أبرزهم بطل دوري رابطة وهران سنة 1959، كما حصل على لقب بطل كأس رابطة وهران سنة 1949، وأخيرًا وصيف بطل الدوري الشرفي الجزائري سنة 1960.

ولكن المفاجأة أن النادي لم يستمر طويلاً، فعلى الرغم من رقمه التاريخي كأقدم نادٍ عربي، إلا أنه كانت نهايته عام 1962، حيث تم حل النادي عند استقلال الجزائر مثله مثل العديد من الأندية الاستيطانية الأوروبية.

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وبرز خلال تواجد النادي وممارسة كرة القدم العديد من الأسماء الذي كان أغلبهم من الأجانب وبالتأكيد هو غير معروفين لدى عشاق ومتابعي كرة القدم، ولكن للتوثيق كان أبرز اللاعبين الذي ارتدوا قميص الفريق خلال فترة تواجده : " سانشيز،ليناريس، نييتو، توفار،كاراسكو،أورتيز،إسكلابيز، ماس، ميستري ، سيرا، مانويل جونزاليس، أنطوان مونوز ،سيكا ، إيه نافارو، ماتيرا بولين،كانيزاريس، فورتيس ،امبارك ،أوليفييه ، أيالا ،سكوتو ، بنسوسان ،أندريو".