من هم المصابين في الهلال؟ ومتى يعودوا للملاعب؟

تعرف على موقف مصابي الهلال، وموعد عودتهم للملاعب قبل استئناف الموج الأزرق مبارياته في دوري روشن السعودي....

يستعد نادي الهلال، لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، لموسم 2022-23، عقب نهاية مشوار المنتخب السعودي في كأس العالم 2022.

الموج الأزرق، قبل التوقف لم يقدم المستوى المطلوب إذ احتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويريد تصحيح الأوضاع عقب العودة ليعود إلى مكانته التي اعتاد عليها الجمهور في القمة.

وتلقى الزعيم، العديد من الضربات القوية أثناء فترة كأس العالم، بإصابة عدد من عناصر الفريق المميزة، أثناء مشاركتهم في المونديال، وعلى رأسهم ياسر الشهراني، الذي تعرض إلى إصابة قوية أثناء مباراة الأرجنتين

وفي التقرير التالي، سنتعرف على أبرز إصابات لاعبي الهلال أثناء فترة التوقف، ومتى تكون عودتهم إلى الملاعب.

ما هي إصابة الشهراني؟ ومتى يعود للملاعب؟

تعرض الشهراني إلى إصابة قوية في الفك أثناء مباراة السعودية أمام الأرجنتين، في الجولة الأولى من المونديال، والتي شهدت تحقيق الأخضر فوزًا تاريخيًا على راقصي التانجو.

وبحسب التقارير الصحفية، وما أكده الإعلامي وليد الفراج، فإن الشهراني يحتاج إلى 3 شهور حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب من جديد، بعد خضوعه لعملية جراحية، مما يعني عودته إلى الملاعب في نهاية الموسم الحالي.

ما هي إصابة سلمان الفرج؟ ومن يعود للملاعب؟

بالرغم من المكسب التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، إلا أن الإصابات لم تكن رحيمة بلاعبي السعودية في المباراة، فبعد إصابة الشهراني في اللقاء، تعرض سلمان الفرج أيضًا إلى إصابة أبعدته عن المونديال.

وبحسب البيان الذي نشره المنتخب السعودي من قبل، فإن الفحوصات التي أجراها الفرج أثبتت إصابته في عظمة الساق.

وبحسب التقارير الصحفية فإن سلمان الفرج، يحتاج إلى ستة أسابيع كي يتعافى من إصابته ويعود إلى الملاعب، مما يعني عودته للمشاركة في بداية شهر فبراير على أقصى تقدير.

ما هي إصابة سالم الدوسري؟ ومتى يعود للملاعب؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إصابة سالم الدوسري، عقب نهاية المونديال أمام المكسيك، بإصابة في أربطة مفصل الكاحل الأيسر.

ولم يعلن الاتحاد السعودي، عن مدة غياب سالم الدوسري، الرسمية ولكن بحسب التقارير فإن سالم يحتاج إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير ليتمكن من المشاركة من جديد مع الهلال في المباريات.