من هم المرشحون لتشكيل العام؟ وما موقف صلاح وميسي؟

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، قائمة المرشحين لجائزة التشكيل المثالي لعام 2021، والتي سيتم الإعلان عنها في حفل الأفضل من فيفا.

وضمت قائمة "fifpro" 23 لاعبًا، سيتم التصويت عليهم، قبل الإعلان عن التشكيل المثالي للعام في الحفل المنتظر للكشف عن أفضل لاعب في العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على المرشحين لتشكيل العام، ومتى سيتم الكشف عنه بشكل رسمي.

ما هي جائزة تشكيل العام؟

بداية من عام 2005، قرر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، تكوين أفضل فريق للرجال في العام وتم تسميته باسم "FIFPRO World XI"، ويتم عن طريق تصويت اللاعبين باختيار حارس مرمى واحد، وأربعة مدافعين، وثلاثة لاعبي وسط، وثلاثة مهاجمين.

وجاءت اختيارات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، بناء على أداء اللاعبين في الفترة من 8 أكتوبر 2020، وحتى السابع من أغسطس 2021.

وفي الأغلب يتم إرسال 45000 بطاقة تصويت إلى اتحادات الكرة المختلفة في العالم يتم منحها للاعبين للتصويت على التشكيلة المثالية، وعادة ما يحدث هذا في أكتوبر من كل عام، وتعود البطاقات إلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في نوفمبر.

من هم المرشحون لتشكيل العام؟

شهدت قائمة فيفبرو، العديد من المفاجآت لعل أبرزها، هو عدم تواجد الفرعون المصري محمد صلاح في القائمة بالرغم من مستواه الموسم الماضي والموسم الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لرياض محرز الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي وحصل على لقب البريميرليج مع فريقه.

وزين القائمة الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وليونيل ميسي، ومعهم ثنائي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار.

ولعل الجميع تعجب من تواجد أربعة لاعبين من فريق برشلونة، بينهم داني ألفيش الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أن فسخ عقده مع ساو باولو في سبتمبر الماضي.

اللاعب المركز الفريق الجنسية أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول البرازيل دوناروما حارس مرمى ميلان / باريس سان جيرمان إيطاليا إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السنغال دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ / ريال مدريد النمسا جوردي ألبا مدافع برشلونة إسبانيا ألكساندر أرنولد مدافع ليفربول إنجلترا داني ألفيش مدافع ساو باولو / برشلونة البرازيل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس إيطاليا روبن دياز مدافع مانشستر سيتي البرتغال سيرجيو بوسكيتس خط وسط برشلونة إسبانيا كيفين دي بروينه خط وسط مانشستر سيتي بلجيكا برونو فيرنانديش خط وسط مانشستر يونايتد البرتغال فرينكي دي يونج خط وسط برشلونة هولندا جورجينيو خط وسط تشيلسي إيطاليا نجولو كانتي خط وسط تشيلسي فرنسا كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد فرنسا كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس / مانشستر يونايتد البرتغال ليونيل ميسي مهاجم برشلونة / باريس سان جيرمان الأرجنتين إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند النرويج روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ بولندا روميلو لوكاكو مهاجم إنتر / تشيلسي بلجيكا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان فرنسا نيمار مهاجم باريس سان جيرمان البرازيل

متى الإعلان عن التشكيل المثالي لعام 2021؟

من المنتظر أن يتم الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2021، خلال حفل الأفضل "ذا بيست"، من فيفا يوم الإثنين 17 يناير 2022، في مدينة زيورخ بسويسرا.