من هم أساطير كرة القدم في فيفا ٢٠ وبيس ٢٠٢٠؟

تتيح لك لعبتا فيفا 2020 وبيس 2020 أن تستخدم اللاعبين القدماء من أساطير كرة القدم، وفي هذا التقرير سوف نستعرض سويًا اللاعبين المتاحين في كل لعبة منهما.

لا يزال التساؤل حول كيف نجوم وأساطير الماضي في كرة القدم بمقدورهم العطاء في الزمن الراهن للساحرة المستديرة، مطروحًا، والمقارنات لا تتوقف بين أساطير الماضي والحاضر أيضًا.

لن يتم الإجابة أبدًا على هذا التساؤل وسيظل محل نقاش دائم، ولكن من الممكن أن تجد بعض المساعدات في هذا الصراع من خلال ما يتم تقديمه في فيفا 20 وبيس 2020 من استرجاع لأولئك الأساطير.

من خلال أيقونات في فيفا، والأساطير في بيس، يمكنك أن تخلط الأساطير مع بعضهم البعض وتتخيل ما قد يقدموه في اللحظة الراهنة لو عادوا إلى شبابهم، تقنيات تزيد من إثارة ومتعة كلا اللعبتين.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أي الأساطير سوف يظهر في فيفا 20 وبيس 2020 اللذان يصدران خلال شهر سبتمبر من كل عام..

من هم أيقونات فيفا 20؟

سوف تقدم فيفا 20 أساطير جديدة في هذه النسخة، ولعل أبرز هذه الأسماء على الإطلاق هو النجم زين الدين زيدان.

بجانب زيدان، سوف يتواجد أيقونة جديدة وهو بيرلو، مع أسطورة الكرة الهولندية رونالد كومان.

كما سيتم إدراج كارلوس ألبيرتو بطل العالم 1970 رفقة البرازيل، في محاولة من اللعبة للم شمله مرة أخرى مع زميله والأسطورة التاريخية بيليه.

أسطورة الكرة الإفريقية ديديه دروجبا سيظهر للمرة الأولى أيضًا، مع وجود إيان رايت مهاجم أرسنال السابق.

يمكنك الإطلاع على قائمة الأيقونات المعلن عن وجودها رسميًا في فيفا 20 في الجدول أدناه:

أيقونات حراسة المرمى في فيفا 20

اللاعب المركز الجنسية ليف ياشين حارس مرمى روسيا بيتر شمايكل حارس مرمى الدنمارك إدوين فان دير سار حارس مرمى هولندا ينس ليمان حارس مرمى ألمانيا

المدافعون الأيقونات في فيفا 20

اللاعب المركز الجنسية رونالد كومان* مدافع هولندا كارلوس ألبيرتو* مدافع البرازيل جيانلوكا زامبروتا* مدافع إيطاليا باولو مالديني مدافع إيطاليا فرانكو باريسي مدافع إيطاليا باولو كانافارو مدافع إيطاليا بوبي مور مدافع إنجلترا أليساندرو نيستا مدافع إيطاليا كارليس بويول مدافع إسبانيا خافيير زانيتي مدافع الأرجنتين لوران بلان مدافع فرنسا روبيرتو كارلوس مدافع البرازيل مارسيل ديسايي مدافع فرنسا فيرناندو هيرو مدافع إسبانيا ريو فيردناند مدافع إنجلترا سول كامبل مدافع إنجلترا

لاعبو منتصف الملعب الأيقونات في فيفا 20

اللاعب المركز الجنسية زين الدين زيدان* منتصف الملعب فرنسا أندريا بيرلو* منتصف الملعب إيطاليا بيب جوارديولا* منتصف الملعب إسبانيا مايكل إيسيان* منتصف الملعب غانا جون بارنس* منتصف الملعب إنجلترا رود خوليت منتصف الملعب هولندا لوتار ماتيوس منتصف الملعب ألمانيا ريان جيجز منتصف الملعب ويلز مايكل بالاك منتصف الملعب ألمانيا سوكرات منتصف الملعب البرازيل ستيفين جيرارد منتصف الملعب إنجلترا جورجي هاجي منتصف الملعب رومانيا مايكل لاودروب منتصف الملعب الدنمارك بافيل نيدفيد منتصف الملعب التشيك بول سكولز منتصف الملعب إنجلترا كلارنس سيدورف منتصف الملعب هولندا باتريك فييرا منتصف الملعب فرنسا روي كوستا منتصف الملعب البرتغال ديكو منتصف الملعب البرتغال روي كين منتصف الملعب جمهورية أيرلندا فرانك لامبارد منتصف الملعب إنجلترا جاري ليتمانين منتصف الملعب فنلندا كلود مكاليلي منتصف الملعب فرنسا جاي جاي أوكوشا منتصف الملعب نيجيريا مارك أوفرمارس منتصف الملعب هولندا إيمانويل بيتيت منتصف الملعب فرنسا روبير بيريز منتصف الملعب فرنسا فرانك ريكارد منتصف الملعب هولندا خوان سيباستيان فيرون منتصف الملعب الأرجنتين جينارو جاتوزو منتصف الملعب إيطاليا هيديتوشي ناكاتا منتصف الملعب اليابان

المهاجمون الأيقونات في فيفا 20

اللاعب المركز الجنسية ديديه دروجبا* مهاجم ساحل العاج إيان رايت* مهاجم إنجلترا جارنيشيا* مهاجم البرازيل إيان راش* مهاجم ويلز هوجو سانشيز* مهاجم المكسيك كيني داجليش* مهاجم اسكتلندا بيليه مهاجم البرازيل دييجو مارادونا مهاجم الأرجنتين رونالدو مهاجم البرازيل يوهان كرويف مهاجم هولندا روبيرتو باجيو مهاجم إيطاليا رونالدينيو مهاجم البرازيل جورج بيست مهاجم أيرلندا الشمالية إيزيبيو مهاجم البرتغال ريفالدو مهاجم البرازيل تيري هنري مهاجم فرنسا ماركو فان باستن مهاجم هولندا دينيس بيركامب مهاجم هولندا

إيميليو بوتراجينيو مهاجم إسبانيا أليساندرو ديل بيرو مهاجم إيطاليا راؤول مهاجم إسبانيا ميروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا باتريك كلويفيرت مهاجم هولندا جاري لينكر مهاجم إنجلترا لويس فيجو مهاجم البرتغال مايكل أوين مهاجم إنجلترا ألان شيرار مهاجم إنجلترا أندري شيفتشينكو مهاجم أوكرانيا هريستو ستويشكوف مهاجم بلغاريا دافيد تريزيجيه مهاجم فرنسا رود فان نيتستيلروي مهاجم هولندا هيرنان كريسبو مهاجم الأرجنتين لويس هيرنانديز مهاجم المكسيك فيليبو إنزاجي مهاجم إيطاليا هنريك لارسون مهاجم السويد كريستيان فيري مهاجم إيطاليا جيانفرانكو زولا مهاجم إيطاليا

من هم أساطير بيس 2020؟

يتواجد في لعبة بيس العديد من الأساطير الموجودين أيضًا ضمن أيقونات فيفا، وسيستمر الأمر أيضًا في بيس 2020.

على سبيل المثال، سيتواجد دييجو مارادونا وباولو مالديني ولوتار ماتيوس في اللعبتين على حد سواء.

ومع ذلك، ووفقًا لاتفاقات مختلفة، سيكون لدى بيس بعض اللاعبين الحصريين أمثال ديفيد بيكهام وأندري أرشافين وأسطورة حراسة المرمى الألمانية أوليفر كان.

يمكنك الإطلاع على أساطير بيس أدناه:

أساطير حراسة المرمى في بيس 2020

اللاعب المركز الجنسية كريستيان أباتي حارس مرمى إيطاليا ديدا حارس مرمى البرازيل فرانسيشكو تولدو حارس مرمى إيطاليا أوليفر كان حارس مرمى ألمانيا

المدافعون الأساطير في بيس 2020

اللاعب المركز الجنسية فرانكو باريسي مدافع إيطاليا سول كامبل مدافع إنجلترا دييجو لوجانو مدافع أوروجواي ريكاردو روكا مدافع البرازيل خافيير زانيتي مدافع الأرجنتين والتر صامويل مدافع الأرجنتين باولو مالديني مدافع إيطاليا كافو مدافع البرازيل روبيرتو كارلوس مدافع البرازيل

لاعبو منتصف الملعب الأساطير في بيس 2020

اللاعب المركز الجنسية هيديتوشي ناكاتا منتصف الملعب اليابان بارك جي سونج منتصف الملعب كوريا الجنوبية روبير بيريز منتصف الملعب فرنسا جلبيرتو سيلفا منتصف الملعب البرازيل فريدي ليونبيرج منتصف الملعب السويد إيمانويل بيتيت منتصف الملعب فرنسا دينيلسون منتصف الملعب البرازيل راي منتصف الملعب البرازيل

لودوفيك جيولي منتصف الملعب فرنسا زيكو منتصف الملعب البرازيل بول سكولز منتصف الملعب إنجلترا ديان ستانكوفيتش منتصف الملعب صربيا إستيبان كامبياسو منتصف الملعب الأرجنتين ستيفين جيرارد منتصف الملعب إنجلترا ستيف مكمانامان منتصف الملعب إنجلترا دافيد بيكهام منتصف الملعب إنجلترا دافيد بيكهام (2018) منتصف الملعب إنجلترا بافيل نيدفيد منتصف الملعب التشيك باتريك فييرا منتصف الملعب فرنسا لويس فيجو منتصف الملعب البرتغال لوتار ماتيوس منتصف الملعب ألمانيا

المهاجمون أساطير بيس 2020