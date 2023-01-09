من مولر بعد موجة الاعتزال الدولي: مستمر مع المنتخب طالما بقيت في الملاعب!

النجم الألماني يحسم قراره!

قرر توماس مولر نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ أن يستمر في الملاعب بعد كل الأنباء الأخيرة عن إمكانية رحيله عن المنتخب الألماني.

جاء هذا في مؤتمر صحفية نقلت صحيفة "ديلي ميل" تصريحاته وأكد خلاله اللاعب أنه مستمر مع المنتخب الألماني لطالما بقي في الملاعب.

وقال مولر: "بعد آخر لقاء في كأس العالم كانت الأمور عاطفية، لقد كانت لحظة حزينة وفكرت في الأمر وتحدث مع هانز فليك".

وأضاف: "طالما كنت لاعبًا وتواجدت في الملاعب سأبقى متاحًا أمام المنتخب الألماني، ذلك الأمر يخص المدير الفني ليقرره في النهاية".

وكان الثنائي هوجو لوريس وجاريث بيل قد أعلنا الإعتزال اليوم، حيث يعتزل الويلزي اللعب بشكل كامل، بينما يعتزل لوريس دوليًا فقط.

جدير الذكر أن مشاركة المنتخب الألماني في كأس العالم كانت قد شهدت فشلًا كبيرًا بعد مغادرة البطولة للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات.