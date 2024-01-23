من منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

تعرف على منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023..

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 بعد الفوز في أول مباراتين، لتصبح المباراة الثالثة بمثابة فرصة لتأكيد الصدارة.

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وبعد تأهل المنتخب السعودي لا يزال للأخضر طريق طويل إلى المباراة النهائية وحصد اللقب للمرة الأولى منذ 1996 وتبدأ من ثمن النهائي.

وفي التقرير الآتي نستعرض منافس المنتخب السعودي المحتمل في ثمن نهائي كأس آسيا 2023

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المباراة الموعد النتيجة الملعب السعودية - عمان الثلاثاء 16 يناير 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 1-2 ستاد خليفة الدولي قيرغيزستان - السعودية الأحد 21 يناير 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 2-0 ستاد أحمد بن علي السعودية - تايلاند الخميس 25 يناير 2024،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - المدينة التعليمية

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السعودية 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 تايلاند 2 1 1 0 2 0 +2 4 3 عمان 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 قيرغيزستان 2 0 0 2 0 4 -4 0

من منافس المنتخب السعودي المحتمل في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023؟

المنتخب السعودي حاليًا يتصدر المجموعة السادسة وفي حال حسم تأهله متصدرًا فهذا يعني أن منافسه المحتمل هو وصيف المجموعة الخامسة.

وحتى الآن تبقى الاحتمالات قائمة لكلًا من الأردن وكوريا الجنوبية وكذلك البحرين لحسم الوصافة.

المنتخب الأردني يحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية، كما أن البحرين يمتلك 3 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة، يلتقي منتخب الأردن مع نظيره البحرين بينما يلعب منتخب كوريا ضد ماليزيا.

أما لو خسر المنتخب السعودي أمام تايلاند وهبط للمركز الثاني فهذا يعني أن منافسه في ثمن النهائي هو منتخب أوزباكستان.

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