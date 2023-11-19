من مزاملة ميسي إلى سائق أوبر! ... ماذا حدث لنجم الأرجنتين؟

تحول من نجم ساطع إلى سائق أوبر...

كرة القدم مليئة بالقصص الدرامية والنهايات غير المتوقعة، والسقوط من القمة إلى الهاوية في لحظات لأسباب مجهولة، وقصة الظهير الأرجنتيني خوسيه لويس جوميز، واحدة من تلك القصص.

اللاعب الأرجنتيني، شارك مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو 2016، وبعد عام واحد تم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الأول برفقة ليونيل ميسي، قبل أن تتحول فرحته إلى حزن.

في عام 2017، شارك لويس جوميز، في مباراة ودية أمام البرازيل، تعرض فيها إلى إصابة في غضروف الركبة اليسرى، وأثرت على نفسيته ومسيرته وخرج من حسابات منتخب التانجو الذي شارك في مونديال روسيا 2018.

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وبدأ نجم خوسيه لويس جوميز يخفت، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "Ole"، فإن اللاعب حاليًا يعمل كسائق أوبر في الأرجنتين.

وقال والده في تصريحات صحفية: "لقد كنا دائمًا عائلة متواضعة وفقيرة، لقد كان خوسيه يخرج بعد التدريبات، ليعمل بالسيارة في فترة بعد الظهيرة وأحيانًا كثيرة في الليل".

في بداية مسيرة اللاعب، وتحديدًا في عام 2016 تم ترشيحه ليكون من أفضل اللاعبين الشباب في الأرجنتين، وبعد سلسلة طويلة من الإصابات ومشاكل تتعلق بسلوك اللاعب، قرر فريق راسينج منحه فرصة جديدة في أول عام 2022 بعرض ينتهي في ديسمبر، بعد أن كانت آخر مبارياته في كوبا سود أمريكانا 2021، مع فريق لانوس والذي خسرها أمام جريميو.

والآن يواصل التدريبات مع مدرب بدني بلا فريق في انتظار وصول أي عروض له ليكمل مسيرته وهو في سن الـ 30.