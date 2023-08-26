من مدرب نيوكاسل إلى يورجن كلوب: أنت لست صديقي!

هاو يرفض صداقة يورجن كلوب!

على الرغم من احترامه لكلوب بعد فوزه بجميع الألقاب الكبرى خلال قيادته لنادي ليفربول، إلا أن مدرب إيدي هاو مدرب نيوكاسل يشدد على أنه لا يمكنه بناء صداقة معه بسبب أنهما منافسان محترفان.

نيوكاسل يونايتد سيستضيف ليفربول على ملعب سانت جيمس بارك يوم غدًا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين للحصول على نقاط حاسمة في بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاو في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "ليس لدي علاقة حقيقية مع أي مدرب أنا أتنافس معهم، أجد من الصعب جدًا أن يكون لدي علاقات شخصية مع منافسين".

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وأضاف: "لقد كنت بنفس العقلية كلاعب لم أكن أتحدث إلى اللاعبين قبل المباراة أنا أرسم خطًا فاصلًا، وهكذا كانت علاقتي دائمًا أحترم يورجن كثيرًا أعتقد أنه قام بعمل لا يصدق إنه مدرب كرة قدم رائع".

لكنه أكد: "لكنني أضع حدًا للصداقات لأنها غير موجودة بالنسبة لي عندما تكبر في منزل مكون من ثلاثة إخوة وأخت، أعتقد أنه من الطبيعي أن تتنافس على كل شيء".

تأتي تصريحات هاو وسط بحث نيوكاسل عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد أن خسر بصعوبة بهدف دون رد أمام مانشستر سيتي.

من ناحية أخرى، سيكون لدى ليفربول الرغبة في تحقيق الفوز على نيوكاسل بعد أن تم تجاوزهم في الترتيب الموسم والماضي، ونجحوا في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، بينما سيخوص الريدز هذا الموسم منافسات الدوري الأوروبي.