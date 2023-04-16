من كثرتهم منح واحدة لمواطنه.. ليونيل ميسي يتخلى عن أحد أهم جوائزه في مسيرته!

علي رفعت
|
Leandro Paredes Lionel Messi PSG Barcelona 2021Getty
ليونيل ميسيبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1لياندرو باريديس

ليونيل ميسي لا يأبه حقًا للجوائز الفردية!

لو قمنا بإحصاء لعدد الجوائز الفردية التي حصدها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ربما سنحتاج إلى مجلدات، في ظل كثرتهم وقدرة الأرجنتيني الدائمة على حصد المزيد.

ويبدو أن ميسي من كثرة حصوله على الجوائز الفردية أصبح لا يهتم حقًا بأي جائزة تلك التي يحتفظ بها على الرف أمام الجميع وأيهم من الممكن أن يفرط فيها أو ينساها.

فبحسب ما أوضح فيديو للنجم الأرجنتيني لياندرو باريديس نشره موقع "سبورتس بايبل" فقد قام ميسي بمنحه إحدى أهم الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية، وبالتحديد أثناء فترته في صفوف برشلونة، وهي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن موسم 2020\21.

وبسؤال باريديس عن كيفية حصوله على تلك الجائزة قال: "عندما جاء ميسي إلى باريس سألته إذا كان من الممكن أن يعطيني تلك الجائزة وبالفعل قام بذلك".

جدير بالذكر أن ميسي يملك تسعة ألقاب في جائزة لاعب الموسم في الدوري الإسباني، من أصل 13 تم توزيعهم حتى الآن من رابطة الأندية.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

275330 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
275330 الأصوات

اختيارات المحررين