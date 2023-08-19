"من كان يضرب لهم لا يسلمون من ضرباته" .. أريباس يؤكد قانون ريال مدريد!

جوهرة الفريق الملكي يتألق ضده!

شهدت مباراة فريق ريال مدريد الجارية الآن ضد ألميريا، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز تألق لاعب الملكي السابق وتسجيله هدفًا في شباكهم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة شهدت تألق سيرجيو أريباس، لاعب ريال مدريد السابق.

ولم يحتاج فريق ألميريا، سوى ثلاث دقائق فقط للوصول لشباك ريال مدريد وتسجيل الهدف الأول بالمباراة، عن طريق أريباس من رأسية مميزة.

وفاجأ ألميريا ريال مدريد، بجوهرة الأكاديمية البيضاء الذي انضم للفريق الإسباني قبل أقل من أسبوعين فقط، وبمجرد أن سجل هدفه الأول مع ألميريا، رفض أريباس الاحتفال بالهدف في لقطة رائعة منه تقديرًا لريال مدريد الذي كان معه منذ سن العاشرة.

ورغم إدراك ريال مدريد للتعادل عن طريق جود بيلينجهام، إلا أن هدف لاعب الريال السابق أعاد للجماهير ما حدث الموسم الماضي في المباراة الأولى من الموسم بعدما تقدم ألميريا بنتيجة 1-0 بعد ست دقائق فقط عندما استغل لاراجي رامزاني، تشتت الدفاع الأبيض.