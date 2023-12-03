من كان يضرب لهم لا يسلمون من ضرباته .. فيليكس يرجح كفة برشلونة ويتخطى أتلتيكو مدريد

برشلونة يحسم قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني...

حسم برشلونة، قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة، إلى النقطة 34 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

افتتح برشلونة المباراة بكل قوة، وفي الدقيقة الثانية توغل رافينيا منطقة جزاء الروخي بلانكوس، وسدد تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم.

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وجاء الرد السريع من لاعبي أتلتيكو مدريد، بعد تبادل التمريرات بين اللاعبين ووصلت إلى مولينا، الذي سدد تسديدة قوية ولكن المدافع أراخو أبعدها في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 13، أرسل كوندي عرضية من الجانب الأيمن قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد مرور أقل من نصف ساعة من الشوط الأول، أعلن جواو فيليكس، عن هدف الفريق الكتالوني الأول، بعدما استقبل تمريرة رافينيا، ثم لعب الكرة من فوق الحارس، لتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، تبادل لاعبو برشلونة التمريرات، ثم وصلت إلى جوندوجان الذي أرسل عرضية، قابلها جواو فيليكس بتسديدة قوية ولكن يان أو بلاك، يتصدى لها بثبات، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

بداية الشوط الثاني، كانت هادئة على عكس الشوط الأول، حتى الدقيقة 58 عندما أرسل رافينيا تسديدة قوية ارتطمت في القائم، ومرت بسلام على مرمى أوبلاك.

وفي الدقيقة 81، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو على مشارف منطقة الجزاء، لعبها ديباي ببراعة في أقصى الزاوية اليمنى، ولكن الحارس بينا يتألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 85، أهدار ليفاندوفسكي فرصة قتل المباراة، بعد تمريرة طويلة استلمها بشكل جيد وانطلق بها، وسدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.