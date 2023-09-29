من كان بيته من زجاج .. تيباس يحذر برشلونة ويقع في المحظور!

خافيير تيباس وضع نفسه في موقف صعب!

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن أي دعم من برشلونة لحركة استقلال كتالونيا سيتسبب في مشاكل صعبة للغاية بالنسبة لهم خلال إعلان لحواره مع "RTVE".

وقال تيباس: "حركة الاستقلال تؤذي برشلونة على المستوى الرياضي، لأنها تقلل من الانجذاب العالمي لهم، وكذلك الحال بالنسبة للجماهير الإسبانية ومن كل أرجاء العالم".

ياتي هذا في وقت لم يعلن فيه برشلونة بشكل رسمي عن دعمه لحركة استقلال كتالونيا، لكن للرئيس جوان لابورتا مواقف واضحة للعلن في ذلك الشأن.

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بينما كان النادي الكتالوني تحت الإدارة السابقة بقيادة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو أكثر حيادًا بشأن الحركة، التي وصلت إلى ذروتها بين 2017 و2019.

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جدير بالذكر أن تيباس له مواقف صريحة قام من خلاله بدعم حزب فوكس السياسي اليميني المتطرف، والذي وجهت له اتهامات بانتهاج سياسات غير إنسانية وعنصرية.