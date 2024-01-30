"من فضلك لا ترحل".. ليفاندوفسكي ينقلب على لاعبي برشلونة من أجل تشافي!

ما يحدث للفريق الكتالوني "فشل شخصي"

فاجأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، مدربه تشافي هيرنانديز برد فعل غير متوقع، بعد علمه بقرار رحيل المدرب الإسباني عن قيادة النادي الكتالوني.

وكان تشافي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له في برشلونة، بعد وداع البارسا لكأس الملك وخسارة كأس السوبر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ليفاندوفسكي يرى ما يحدث لبرشلونة بمثابة "فشل شخصي"، لذلك التقى مع تشافي الأحد الماضي، وطلب منه أن يعيد التفكير في موقفه، وهو الأمر الذي قابله المدرب الإسباني بتقدير كبير.

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وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي أظهر خلال اللقاء حزنه على قرار مدربه، وأكد له أن المتسببين في الوضع الذي يمر به برشلونة هم اللاعبون، الذين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم بسبب تراجع المستوى الفردي.

وأكد المهاجم البولندي أن اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر، ولم يتمكنوا من الحفاظ على الأداء الجيد الذي قدموه في الموسم الماضي، والذي ساعد الفريق على الفوز بالدوري وكأس السوبر الإسباني، بدون ميسي.

وقالت "موندو ديبورتيفو"، إن ليفاندوفسكي دعا لاعبي البارسا، عقب اجتماعه الثاني بتشافي، إلى منزله على وجبة الغداء لتوحيد الصفوف وتعزيز الروح الجماعية.