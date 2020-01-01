من علامة الجزاء نابولي يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

نابولي تخطى بيروجيا بهدفين دون رد

حسم نابولي، تأهله لدور الثمانية من كأس إيطاليا، بعد فوزه على بيروجيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان باولو.

شوط المباراة الأول كان مليئاً بالإثارة، وافتتح إنسيني أهداف المباراة في الدقيقة 26 من علامة الجزاء، بعدما سدد الكرة أرضية على يسار المرمى.

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وفي الدقيقة 33 احتسب الحكم ركلة حرة لصالح نابولي، على الجانب الأيمن من الملعب، تم تنفيذها وارتطمت بيد مدافع بيروجيا، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

تقدم إنسيني لتنفيذ ركلة الجزاء، وبنفس الطريقة وضعها أرضية ولكن هذه المرمى على يمين المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وبكرة عرضية من داخل منطقة جزاء نابولي احتسب الحكم ركلة جزاء.

تقدم إيميلو لتنفيذ ركلة الجزاء، ووضعها على يسار المرمى، ولكن أوسبينا تعملق وتصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

ومن المنتظر أن تستكمل باقي مباريات كأس إيطاليا، مساء اليوم وغداً وتُختتم مساء الخميس بمواجهة روما مع بارما.