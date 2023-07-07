من عطلته في الكاميرون .. مبابي يرد على انتقاله إلى ريال مدريد!

النجم الفرنسي يراوغ!

وجد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نفسه في موقف حرج خلال فترة إجازته في الكاميرون حيث وجود مؤخرًا في البلد الأصلية لوالده.

وعندما تم سؤال مبابي عن مستقبله في باريس سان جيرمان حاول اللاعب بشتى الطرق تفادي الرد على من وجه له السؤال مبررًا ذلك بتواجده في الكاميرون بحب ما ذكرت "لو باريسيان".

وقال مبابي: "أنا الآن في الكاميرون، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، ولا أهتم بأي شيء آخر".

وأضاف: "أريد أن أستغل كل ما لدي من وقت إقامتي هنا، وأن أستفيد من إجازتي، فقط الكاميرونيين هم من يستحوذون على اهتمامي الآن".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد رجحت رحيل مبابي هذا الصيف عن باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.