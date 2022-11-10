من ضحك أخيرًا؟ حمد الله لفيصل فجر: "باي باي"

هل يرد حمد الله القلم إلى فيصل فجر؟

فاجئ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الجميع، بعدما أعلن عن استبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة السعودي من قائمة أسود الأطلس، وضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، فهل تتذكرون الواقعة التي حدثت بين الثنائي عام 2019؟

في معسكر المغرب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وخلال مباراة ودية، حدث خلاف بين حمد الله وفيصل فجر على أولوية تسديد ركلة الجزاء، وبعدها تطور الأمر وترك مهاجم الاتحاد الحالي المعسكر وغادر غاضبًا، ومنذ ذلك الوقت لم ينضم عبد الرزاق إلى صفوف المنتخب المغربي.

مشادة بين فجر وحمد الله والسخرية بأغنية!

بعد تلك الواقعة، نشر فجر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أغنية اسمها (باي باي)، تم تفسير الأمر وقتها بأنه يقصد بها عبد الرزاق حمد الله الذي غادر معسكر المنتخب المغربي.

ولم ينكر فجر حدوث أزمة، حيث خرج في تصريحات صحفية يؤكد خلالها على أن حمد الله ترك المعسكر بسبب مشادة حدثت بينهما، مفضلًا عدم الاستمرار.

وعن الأغنية المنشورة قال فجر: "الأغنية التي وضعتها على إنستجرام لم تكن موجهة إلى حمد الله كما فسر البعض"، ولكن لم يقتنع أحد بما قاله لاعب الوحدة الحالي.

حمد الله ضحك أخيرًا .. باي باي فجر

وبعد غياب عن المنتخب المغربي لمدة 3 سنوات بسبب واقعة المشادة بينه وبين فجر، عاد حمد الله إلى صفوف أسود الأطلس مرة أخرى.

عودة حمد الله كانت مصحوبة باستبعاد فيصل فجر، فانقلب الوضع الآن هو "من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا"، ومهاجم الاتحاد هو من يضحك أخيرًا الآن.

هل يرد حمد الله الآن ما فعله فيصل فجر من سخرية، عن طريق نشر فيديو لأغنية "باي باي" ويخرج ويؤكد أنه لا يقصد زميله؟!