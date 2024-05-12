من شابه أباه.. رجل الريمونتادا ضد بايرن ميونخ يحتفل على طريقة أنشيلوتي

يسير على نهج أنشيلوتي...

سار دافيدي أنشيلوتي، المدرب المساعد في صفوف ريال مدريد، ونجل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، على نهج والده أثناء احتفالات فريقهم بلقب الدوري الإسباني.

وأقام ريال مدريد، صباح اليوم الأحد احتفالية في وسط العاصمة مدريد، للاحتفال بتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخ النادي.

والتقطت عدسات الكاميرات، صورة لدافيدي أثناء الاحتفالات بالسيجار، مثل الصورة الأيقونية لوالده أثناء احتفالات ريال مدريد، بأحد الألقاب في الموسم الماضي.

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وترتبط جماهير ريال مدريد، في الوقت الحالي مع دافيدي بعلاقة قوية، إذ ترى أنه أحد اهم أسباب ريمونتادا الميرينجي الأخيرة أمام بايرن ميونخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد، متأخرًا بالنتيجة أمام الفريق البافاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقرر أنشيلوتي الصغير، التدخل وكان صاحب فكرة اشراك المهاجم خوسيلو في المباراة الذي سجل هدفي فريقه، وتمكن من قلب النتيجة وعبور الميرينجي للنهائي.