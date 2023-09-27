من روما إلى السعودية .. النصر يعلن التعاقد مع "اسم كبير" رسميًا

النصر يعلن التعاقد مع اسم كبير

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أخيرًا وبعد طول انتظار.. كشف مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، عن "هوية" مديره التنفيذي الأجنبي الجديد.

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ومن ضمن شروط خصخصة الأندية، والتي بدأت بنقل 75% من أسهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ هي تعيين مدير تنفيذي أجنبي.

وأعلن النصر في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع جويدو فينجا؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

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وأوضح العالمي، أن فينجا يملك خبرة كبيرة داخل عالم المستطيل الأخضر وخارجه؛ حيث عمل في نادي روما الإيطالي، في الفترة من 2013 إلى 2021.

وشغل فينجا، مناصب "مدير الاستراتيجية والإعلام وتنفيذي العمليات والرئيس التنفيذي"، أثناء عمله في نادي روما.

ويجيد الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر 3 لغات؛ هي: "الإنجليزية والإيطالية والإسبانية"، بالإضافة إلى عمله كمدقق مالي في وقتٍ سابق.

وأشار النصر، إلى أن جويدو فينجا، وهو رئيس مجلس إدارة وكالة أثلوس، سيتولى منصبه في النادي بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

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