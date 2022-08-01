من دوري الهواة للبوندسليجا .. بايرن ميونخ يضم صديق ماني!

بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب مغمور لمساعدة ماني في التأقلم

أفادت تقارير عن لعب ساديو ماني دورًا هامًا في انضمام ديزاير سيجبي أزانكبو مهاجم أولدهام السابق إلى فريق بايرن ميونخ الرديف هذا الصيف.

وأكد سيجبي عبر حسابه على انستجرام أمس الأحد انتقاله إلى بطل الدوري الألماني في صفقة لمدة عامين.

وفقًا لما أورده الصحفي الغاني صديق آدامز، فإن الشاب البالغ من العمر 29 عامًا هو صديق قديم لساديو ماني، حبث لعبا في أكاديمية جيرانسيون فوت معًا في السنغال.

قصة صداقة ساديو ماني وسيجبي أزانكبو

غادر ماني موطنه في 2011 لينضم إلى ميتز في فرنسا وطلب أن يرافقه سيجبي، الذي انضم إلى الفريق الثاني بالنادي الفرنسي آنذاك.

ثم انفصل الزوجان عندما انضم ماني إلى ريد بول سالزبورج وتعرض سيجبي لإصابة خطيرة أوقفت مسيرته.

واصل سيجبي اللعب لعدد من الأندية عبر فرنسا وروسيا وهولندا على مدار تسع سنوات.

خلال كأس الأمم الأفريقية 2019 واجه سيجبي صديقه ماني، في مواجهة بنين والسنغال، وخرج المنتخب البنيني من البطولة مبكرًا لكن أزانكبو انتظر مهاجم ليفربول السابق وسافروا معا إلى إنجلترا قبل انضمامه إلى أولدهام لموسم 2019-2020.

بينما كان ماني يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، عانى أزانكبو في الدرجة الثانية - حيث سجل أربعة أهداف - في 28 مباراة.

على الرغم من نجاحهما المتباين في كرة القدم، ظل ماني وسيجبي على اتصال لسنوات عديدة، وفي مقابلة خلال وقت سابق من هذا العام، أوضح الأخير عن قوة علاقتهما قائلًا: "كان ماني دائمًا لديه طموحات كبيرة حيث كان يريد دائمًا الصعود إلى أعلى مستوى ممكن، إنه يأتي من خلفية فقيرة مثلنا جميعًا".

وأضاف: "نقول لأنفسنا علينا أن ننجح من أجل مساعدة الأسرة لتولي زمام الأمور لأن وراءنا أناس جوعى".

وواصل: "لقد كان ساديو يحلم دائمًا بحلم كبير جدًا وأتذكر عندما تحدث معي عن اختيار اللعب بٱسم السنغال لقد أراد ذلك كثيرًا".

كان سيجبي برفقة ماني عندما وصل لتلقي العلاج الطبي هذا الصيف ويُعتقد أن بايرن وقع مع اللاعب البنيني لمساعدة ماني على الاستقرار في بيئته الجديدة بشكل أسرع.

الجدير بالذكر سجل المهاجم السنغالي في أول ظهور له مع النادي عندما فاز على ريد بول لايبزيج (5-3) في كأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي.