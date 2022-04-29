من جديد .. بيل يطلب الراحة من ريال مدريد بسبب ظهره!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد لن يكون متاحًا في مواجهة الفريق المقبلة ضد إسبانيول بالدوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الطاقمين الطبي والفني في ريال مدريد يشعران بالدهشة بسبب موقف اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تدرب بشكل طبيعي في الأيام الماضية وكان يجهز من أجل المشاركة ضد إسبانيول ثم ضد مانشستر سيتي.

وأخبر اللاعب الطاقم الطبي والفني بوجود بعض الألم في الظهر، وأنه لن يستطيع أن يلعب المباراة المقبلة لذلك تم تركه خارج القائمة.

ولا يعد ذلك هو الغياب الأول لبيل في اللحظات الأخيرة، حيث تم استبعاده من مواجهة الكلاسيكو الأخيرة ضد برشلونة في صباح يوم المباراة ولنفس السبب لوجود ألم في الظهر.

بالإضافة إلى ذلك لم يظهر في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو على عكس كافة زملائه في ريال مدريد وكما تنص عقوده مع الملكي.

جدير بالذكر أن بيل ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يلعب في الدوري الإسباني سوى خمس مباريات فقط هذا الموسم.