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من بين كبار دوري روشن؟ نادٍ سعودي يلاحق نجم آرسنال المنبوذ

أحمد الغنام
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الأندية السعودية تواصل ملاحقة أبرز النجوم على الساحة الكروية الأوروبية..

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تواصل أندية دوري روشن السعودي سعيها نحو جلب أبرز النجوم على الساحة الكروية، وأصبح الإيفواري نيكولاس بيبي جناح نادي آرسنال الإنجليزي هدفًا جديدًا لأحد الأندية السعودية.

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الصحفي فابريس هوكينز من محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية أكد أن أحد أندية دوري روشن السعودي، لم يتم الكشف عن هويته، يقترب من التعاقد مع نيكولاس بيبي.

وحسب التقرير، فإن النادي يتفاوض بالفعل مع آرسنال بشأن قيمة الصفقة، وأن الانتقال إلى الدوري السعودي أصبح الوجهة الأكثر احتمالًا للإيفواري الدولي.

المباراة التالية

ويحاول آرسنال التخلص من بيبي بعدما خرج اللاعب تمامًا من خطط ميكيل أرتيتا مدرب "الجانرز"، بعدما أُعير الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي، الذي لعب معه 19 مباراة فقط في كافة المسابقات وسجل 10 أهداف.

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يذكر أن آرسنال تعاقد مع بيبي في صيف 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 79 مليون يورو، وكان حينها أغلى صفقة انتقال في تاريخ "الجانرز".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82894كريم بنزيما
  • 8541خاليدو كوليبالي
  • 14742روبرتو فيرمينو
  • 6727نجولو كانتي
  • 15881مارسيلو بروزوفيتش
  • 32668صفقة أخرى
161453 الأصوات

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