من أين لك هذا الطول؟ سخرية واسعة من ميسي بسبب إعلانه الجديد!

تحول إلى ساحر فقط وليس الساحر الصغير

لطالما عُرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب "الساحر الصغير" بسبب مهارته الفائقة وقصر قامته، لكن إعلانه الجديد تسبب في تغيير هذه الحقيقة.

ميسي ظهر في أكثر من جلسة تصوير لشركة الموضة العالمية "Louis Vuitton" وآخر ظهور له كان مختلفًا عن أي مناسبة أخرى لنجم باريس سان جيرمان.

وتواجد ميسي في الحملة الدعائية الأخيرة بصورة أثارت حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصويره وهو جالس على مقعد مع رفع قدميه على حقيبة سفر.

وبعد إلقاء أكثر من نظرة على هذه الصورة يعتقد العديد من مشجعي كرة القدم، أن ساقيه ظهرا أطول بكثير من المعتاد في جلسة التصوير الأخيرة، وسط تأكيدات بأن القائمين على الحملة استخدموا برنامج "فوتوشوب" لجعل ميسي أكثر طولًا.

جدير بالذكر أن طول صاحب الـ35 سنة يبلغ 5.6 أقدام أو حوالي 168.9 سم، وهو ما لا يتناسب أبدًا مع الشكل الذي ظهر به في الإعلان الأخير.