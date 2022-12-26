"من أين أتى هذا الهراء" .. كول غاضب من المقارنة مع نونيز!

نجم يونايتد لا يعجبه التشبيه بلاعب ليفربول الحالي

رد أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول بقوة على المقارنات التي خرجت مؤخراً بينه وبين مهاجم ليفربول الحالي داروين نونيز.

وخرجت مؤخراً بعد المقارنات بين اللاعبين عقب إهدار الأوروجوياني لعدة فرص في قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكأس كاراباو.

وبدا مهاجم يونايتد السابق غاضباً في رده عبر حسابه على تويتر على التعليقات التي ربطته باللاعب الذي كلف ليفربول 100 مليون يورو الصيف الماضي.

وكتب صاحب الثنائية الشهيرة مع دوايت يورك: "كول .. نونيز، لا أعرف من أين يأتي هذا الهراء ولكن نحن في موسم الأعياد وأنا سعيد في اعتزالي".

وختم: "خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، لقبان بكأس الاتحاد، لقب كأس الدوري ولقب دوري أبطال، الحذاء الذهبي، 187 هدفاً بالدوري، هدف وحيد من ركلة جزاء، الحياة أنت من تصنعها".