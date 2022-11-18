من أفضل من ميسي إلا نفسه؟ إعلان مميز لتحقيق “أحلام العصاري”

خماسي ميسي يقود حملة أديداس الجديدة!

في السنوات الماضية اشتهرت جملة "ميسي و10 خشبات" كسخرية من منتخب الأرجنتين أو دفاعًا عن النجم الأرجنتيني نفسه، لكن هل كنت تتوقع أن تمتلك خمسة ميسي مرة واحدة!.. هذا ما حققه الإعلان التشويقي الأخير لقائد منتخب راقصي التانجو مع شركة "أديداس" الألمانية لصناعة المنتجات الرياضية.

ونشر حساب "أديداس" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو تحت عنوان "من أفضل من ميسي إلا نفسه؟".

وأتم: "في عائلتنا، المستحيل هو ما نحن نقوم به".

في الحملة الإعلانية للشركة الألمانية التي تحمل أسم "المستحيل هو لا شيء"، أصدرت أديداس إعلان "المستحيل نمطي"، وهو فيديو مدته 30 ثانية يعيد الحياة إلى مسيرة ميسي في كأس العالم من خلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3 — adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022

ويظهر في الإعلان خمس نسخ مختلفة من ميسي وهو يلعب كرة القدم مع نسخه المختلفة حيث يشبه الإعلان أحلام نوم العصاري.

ويظهر أسطورة الكرة الأرجنتينية في أول مشاركة مونديالية له عام 2006 وهو طويل الشعر وجاهز لمواجهة العالم، ثم هناك ليونيل في عام 2010 بشعر قصير ودخل في معركة مع دييجو مارادونا مدرب الأرجنتين، وفي عام 2014 وصل ميسي إلى المباراة النهائية في ملعب ماراكانا وخسر أمام ألمانيا بهدف ماريو جوتسه في الوقت الإضافي، جنبًا إلى جنب مع ظهور ميسي في كأس العالم 2018 وظهوره باللحية والمزيد من الوشم، ليوضح الإعلان مدى تتطور أحذية adidas F50 إلى adidas Nemeziz.