من أفضل من ميسي إلا نفسه؟ إعلان مميز لتحقيق “أحلام العصاري”

في السنوات الماضية اشتهرت جملة "ميسي و10 خشبات" كسخرية من منتخب الأرجنتين أو دفاعًا عن النجم الأرجنتيني نفسه، لكن هل كنت تتوقع أن تمتلك خمسة ميسي مرة واحدة!.. هذا ما حققه الإعلان التشويقي الأخير لقائد منتخب راقصي التانجو مع شركة "أديداس" الألمانية لصناعة المنتجات الرياضية.

ونشر حساب "أديداس" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو تحت عنوان "من أفضل من ميسي إلا نفسه؟".

وأتم: "في عائلتنا، المستحيل هو ما نحن نقوم به".

في الحملة الإعلانية للشركة الألمانية التي تحمل أسم "المستحيل هو لا شيء"، أصدرت أديداس إعلان "المستحيل نمطي"، وهو فيديو مدته 30 ثانية يعيد الحياة إلى مسيرة ميسي في كأس العالم من خلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية.

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3